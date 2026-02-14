14 Fevral 2026
AZ

Hollivud aktyorunun klubu İngiltərə Kubokunda mərhələ adlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 Fevral 2026 19:49
120
Hollivud aktyorunun klubu İngiltərə Kubokunda mərhələ adlayıb

Tanınmış Hollivud aktyoru Rayan Reynoldsun “Reksem” klubu “İpsviç Taun”u 1:0 hesabı ilə məğlub edərək İngiltərə Kubokunun 1/8 final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 13 fevralda Reksemdəki “Racecourse Ground” stadionunda baş tutub.

Oyunun yeganə qolunu Coş Vindass vurub. Ev sahibi komandanın yarımmüdafiəçisi 34-cü dəqiqədə fərqlənib.

Daha əvvəl “Çelsi” “Hall Siti”ni 460 hesabı ilə məğlub edərək 1/8 finala yüksəlmişdi.

“Reksem” 2022-ci ildən bəri üç dəfə üst liqaya yüksəlib. Hazırda komanda Çempionşip turnir cədvəlində 31 oyundan 47 xalla altıncı yerdədir. Üçüncüdən altıncıya qədər olan yerlər İngiltərə Premyer Liqasına yüksəlmək üçün pley-offda oynamaq hüququ verir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mark Kukurelya 3-4 həftə meydanlardan kənarda qalacaq
20:57
Dünya futbolu

Mark Kukurelya 3-4 həftə meydanlardan kənarda qalacaq

27 yaşlı futbolçu bu mövsüm klubun heyətində bütün yarışlarda 35 oyuna çıxıb
“Bavariya” Keynin dublu sayəsində “Verder”i məğlub edib
20:43
Dünya futbolu

“Bavariya” Keynin dublu sayəsində “Verder”i məğlub edib - VİDEO

“Bavariya” 57 xalla Bundesliqaya liderlik edir
A Seriyası: Autsayder səfərdə qalib gəlib
20:24
Dünya futbolu

A Seriyası: Autsayder səfərdə qalib gəlib

“Fiorentina” qələbəyə baxmayaraq hələ də sondan üçüncüdür
“Espanyol” “Selta” ilə oyunda qələbəni əldən verib
20:14
Dünya futbolu

“Espanyol” “Selta” ilə oyunda qələbəni əldən verib

Bu oyundan sonra “Espanyol” altıncı, “Selta” isə yeddinci yerdədir
İngiltərə Kuboku: “Vest Hem” səfərdə “Berton Albion”u məğlub edib
20:01
Dünya futbolu

İngiltərə Kuboku: “Vest Hem” səfərdə “Berton Albion”u məğlub edib

Summervill “Vest Hem”in qələbə qolunu 95-ci dəqiqədə vurub
“Barselona” “Atletiko” ilə oyundan sonra hakimlikdən rəsmi şikayət edib
19:29
Dünya futbolu

“Barselona” “Atletiko” ilə oyundan sonra hakimlikdən rəsmi şikayət edib

“Atletiko” ilə oyunda “Barselona”nın oyunçusu Kubarsinin vurduğu qol VAR müdaxiləsindən sonra sayılmayıb

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər
12 Fevral 05:06
Dünya futbolu

“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

Konte günahını boynuna almasa, bir oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.