“Barselona” “Atletiko” ilə oyundan sonra hakimlikdən rəsmi şikayət edib

“Barselona” İspaniya Kral Futbol Federasiyasına (RFEF) hakimlikdən rəsmi şikayət ərizəsi göndərib.
İdman.Biz xəbər verir ki, klub ardıcıl olaraq tətbiq edilən uyğunsuz meyarlarla bağlı dərin narahatlığını bildirib.
Sənəddə klub bir neçə əsas məqamı vurğulayır:
1. İntizam meyarlarında ardıcıllığın olmaması;
2. Əllə oynamanın qiymətləndirilməsi üçün uyğunsuz meyarlar;
3. Səhvlərin toplanması: “Barselona” mövsüm ərzində təkrarlanan ciddi hakim səhvlərinə işarə edir ki, bunların çoxu həlledici və klub üçün zərərlidir;
4. VAR-ın tətbiqi və şəffaflığı;
5. Monitorda hadisələrə baxılması üçün meyarlar: “Barselona” hakimləri monitora dəvət etmək üçün aydın və ardıcıl meyarların olmamasını şübhə altına alır ki, bu da qərar qəbuletmədə qeyri-müəyyənlik və bərabərsizlik hissinə səbəb olur.
Bundan əlavə, “Barselona” klubu, hadisənin meydandakı hakim tərəfindən nəzərdən keçirilib-keçirilməməsindən asılı olmayaraq, bütün VAR səs yazılarının tam şəkildə dərc olunmasını şəffaflıq və hakim hazırlığı üçün vacib tədbir kimi tələb edir.
“Barselona” klubu tələblərinin ciddi şəkildə təhlil edilməsini və gələcəkdə oxşar vəziyyətlərin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün konkret tədbirlər görülməsini tələb edir”, - deyə klubun açıqlamasında bildirilir.
“Atletiko” ilə İspaniya Kubokunun oyununda “Barselona”nın oyunçusu Pau Kubarsinin vurduğu qol VAR müdaxiləsindən sonra sayılmayıb.