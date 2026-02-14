14 Fevral 2026
AZ

UEFA prezidenti milli çempionat oyunlarının xaricdə keçirilməsinə qarşıdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 Fevral 2026 00:16
91
UEFA prezidenti milli çempionat oyunlarının xaricdə keçirilməsinə qarşıdır

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinin (UEFA) prezidenti Aleksander Çeferin milli çempionat oyunlarının ölkə xaricində keçirilməsi ideyasını tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl mediada La Liqanın bəzi daxili liqa oyunlarını ABŞ-da keçirmək istədiyi barədə məlumatlar yayılmışdı. Çeferin bu təşəbbüsə qarşı çıxıb.

Jurnalist Martin Ziqler Çeferinin sosial media səhifəsindəki sözlərini sitat gətirib: “Əgər özünüz futboldan imtina edirsinizsə, identikliyinizi necə yaradacaqsız, yerli futbol ehtirasını necə qoruyacaqsınız?”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ronaldu “Əl-Nəsr”lə birlikdə Pro Liqa oyununa yola düşüb
00:35
Dünya futbolu

Ronaldu “Əl-Nəsr”lə birlikdə Pro Liqa oyununa yola düşüb

Portuqaliyalı hücumçu daha əvvəl “Əl-Nəsr”in heyətində üç oyunda iştirak etməmişdi
Liqa 1: Lider PSJ “Renn”ə məğlub olub
00:06
Dünya futbolu

Liqa 1: Lider PSJ “Renn”ə məğlub olub - VİDEO

22 oyundan sonra PSJ 51 xala malikdir və turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Mançester Yunayted” “İnter”in liderlərindən biri ilə maraqlanır
13 Fevral 23:41
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” “İnter”in liderlərindən biri ilə maraqlanır

Mənbənin məlumatına görə, “neradzurri” italyan oyunçunu satmaq istəmir
Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray” “Eyüpspor”u darmadağın edib
13 Fevral 23:26
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray” “Eyüpspor”u darmadağın edib - VİDEO

“Qalatasaray” 55 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Barselona” “Atletiko Madrid”ə məğlubiyyətdən sonra hakimlərdən şikayət edə bilər
13 Fevral 23:10
Dünya futbolu

“Barselona” “Atletiko Madrid”ə məğlubiyyətdən sonra hakimlərdən şikayət edə bilər

Kataloniya klubu bir neçə epizodla ilə bağlı İspaniya Futbol Federasiyasına şikayət edə bilər
İqor Tudor “Tottenhem”in müvəqqəti baş məşqçisi olacaq - The Athletic
13 Fevral 22:55
Dünya futbolu

İqor Tudor “Tottenhem”in müvəqqəti baş məşqçisi olacaq - The Athletic

11 fevralda “Tottenhem” baş məşqçi Tomas Frankı istefaya göndərib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO
11 Fevral 07:12
Dünya futbolu

Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO

Arbeloa 13 yanvarda “Real Madrid”in baş məşqçisi təyin edilib