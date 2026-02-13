13 Fevral 2026
AZ

İqor Tudor “Tottenhem”in müvəqqəti baş məşqçisi olacaq - The Athletic

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 Fevral 2026 22:55
62
İqor Tudor “Tottenhem”in müvəqqəti baş məşqçisi olacaq - The Athletic

“The Athletic”in məlumatına görə, xorvatiyalı məşqçi İqor Tudor cari mövsümün sonuna qədər “Tottenhem Hotspur”un müvəqqəti baş məşqçisi ola bilər.

İdman.Biz bildirir ki, klub 47 yaşlı mütəxəssislə əlaqə saxlayıb və onunla şifahi razılığa gəlib. Tudorun “Tottenhem”lə müqaviləsində daimi vəzifə seçimi yoxdur.

11 fevralda “Tottenhem” baş məşqçi Tomas Frankı istefaya göndərib. İngiltərə Premyer Liqasında 26 oyundan sonra “Tottenhem”in 29 xalı var və turnir cədvəlində 16-cı yerdədir.

Mövsümün əvvəlində Tudor “Yuventus”a rəhbərlik edirdi və ötən il oktyabrın 27-də istefa verib. Məşqçi həmçinin “Marsel” və “Qalatasaray”ı da çalışdırıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Upamekano üçün yeni imza
22:09
Futbol

Upamekano üçün yeni imza

Müdafiəçi “Bavariya” ilə müqaviləsini uzatdı
“Mançester Yunayted”in keçmiş məşqçisi Ronaldu və Messinin eyni komandada oynama ehtimalını dəyərləndirib
20:37
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in keçmiş məşqçisi Ronaldu və Messinin eyni komandada oynama ehtimalını dəyərləndirib

Hazırda Messi “İnter Mayami”də, Ronaldu isə “Əl-Nəsr”də çıxış edir
“Qarabağ”ın rəqibi yeni mərhələyə keçir
20:07
Futbol

“Qarabağ”ın rəqibi yeni mərhələyə keçir

“Nyukasl”ın sahibləri multiklub modelini işə salmağa hazırlaşır
“Barselona” – “Atletiko” matçında VAR sistemində yaranan nasazlığın səbəbi məlum olub
19:52
Dünya futbolu

“Barselona” – “Atletiko” matçında VAR sistemində yaranan nasazlığın səbəbi məlum olub

Hakim Kubarsinin vurduğu qolun ofsayd olduğunu müəyyən etmək üçün altı dəqiqədən çox vaxt sərf edib
Belçikada yapon komandası çempionluğa gedir
18:40
Futbol

Belçikada yapon komandası çempionluğa gedir

“Sent-Trüden” tarixinin ilk çempionluğu uğrunda mübarizə aparır
İqor Tyaqo "Brentford"la uzunmüddətli müqavilə imzalayıb
18:10
Futbol

İqor Tyaqo "Brentford"la uzunmüddətli müqavilə imzalayıb

Braziliyalı hücumçu 2031-ci ilin yayına qədər komandada qalacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO
11 Fevral 07:12
Dünya futbolu

Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO

Arbeloa 13 yanvarda “Real Madrid”in baş məşqçisi təyin edilib