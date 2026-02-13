“Mançester Yunayted” “İnter”in liderlərindən biri ilə maraqlanır

“Mançester Yunayted” “İnter”in sol cinah müdafiəçisi Federiko Dimarko ilə maraqlanır.
İdman.Biz-in “Tuttosport”a istinadən məlumatına görə, “qırmızı şeytanlar” 28 yaşlı futbolçunu 14 fevral şənbə günü keçiriləcək A Seriyası çempionatının 25-ci turunda “Yuventus”a qarşı matç zamanı təmsilçiləri vasitəsilə izləyəcəklər.
Mənbənin məlumatına görə, “neradzurri” italyan oyunçunu satmaq istəmir və onun müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatmaq niyyətindədir. Tərəflər artıq şərtlər barədə razılığa gəliblər.
Bu mövsüm Dimarko bütün yarışlarda 31 oyunda meydana çıxıb, altı qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.