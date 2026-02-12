“Aston Villa” “Nottingem Forest”in oyunçusunu 75 milyon avroya imzalayacaq

“Aston Villa” “Nottingem Forest”in yarımmüdafiəçisi Morqan Gibbs-Uaytı hədəfləyir.
İdman.Biz TEAMtalk-a istinadən bildirir ki, Birminhem klubu bu yay heyətini 26 yaşlı britaniyalı ilə gücləndirmək niyyətindədir.
Mənbənin məlumatına görə, “Aston Villa” Morqanı 75 milyon avroya transfer etməyi planlaşdırır. Lakin “Nottingem” Premyer Liqadan çıxarsa, müqavilə dəyəri azaldılacaq.
Gibbs-Uayt bu mövsüm bütün turnirlərdə 35 oyunda iştirak edib, yeddi qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Morqan əvvəllər “Vulverhempton”, “Şeffild Yunayted” və “Suonsi Siti”də oynayıb. Transfermarkt onun bazar dəyərini 65 milyon avro qiymətləndirir.