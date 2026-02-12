12 Fevral 2026
AZ

“Bavariya” “Mançester Siti”nin müdafiəçisi ilə danışıqlar aparır – Caught Offside

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Fevral 2026 19:08
92
“Bavariya” “Mançester Siti”nin müdafiəçisi ilə danışıqlar aparır – Caught Offside

“Bavariya” klubu “Mançester Siti” ilə müqaviləsi bu yay başa çatan mərkəz müdafiəçisi Con Stounzu transfer etmək üçün ilkin danışıqlara başlayıb.

İdman.Biz-in “Caught Offside”a istinadən məlumatına görə, “Siti” klubunun 31 yaşlı futbolçunun müqaviləsini uzatması ehtimalı azdır.

Mənbənin məlumatına görə, “Bavariya”nın baş məşqçisi Vensan Kompani, “Mançester Siti”nin keçmiş kapitanı və Stounzun həmyerlisi Harri Keyn bu müqavilədə əsas rol oynaya bilər. Stounz həmçinin “Atletiko Madrid” və “Milan”la da əlaqələndirilir.

Bu mövsüm Stounz bütün yarışlarda 13 oyunda meydana çıxıb və qol vurmayıb. Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri 18 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mundo Deportivo” Levandovskiyə transfer təklifi edən beş klubun adını açıqlayıb
20:24
Dünya futbolu

“Mundo Deportivo” Levandovskiyə transfer təklifi edən beş klubun adını açıqlayıb

Robert Levandovski “Barselona”ya 2022-ci ildə “Bavariya”dan keçib
“Aston Villa” “Nottingem Forest”in oyunçusunu 75 milyon avroya imzalayacaq
20:09
Dünya futbolu

“Aston Villa” “Nottingem Forest”in oyunçusunu 75 milyon avroya imzalayacaq

Gibbs-Uayt bu mövsüm bütün turnirlərdə 35 oyunda iştirak edib
UEFA ötən il rekord məbləğdə gəlir əldə edib
19:24
Dünya futbolu

UEFA ötən il rekord məbləğdə gəlir əldə edib

Təşkilat əvvəlki ilə nisbətən 700 milyon dollar artıq qazanıb
İPL: “Arılar” çempionluq yarışının liderini “sancmağa” çalışacaq – İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:47
Futbol

İPL: “Arılar” çempionluq yarışının liderini “sancmağa” çalışacaq – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Avrokuboklar uğrunda mübarizə aparan “Brentford” “Arsenal”ı qəbul edir
Arda Gülerin keçmiş məşqçisi futbolçu barədə gileyləndi - FOTO
17:02
Futbol

Arda Gülerin keçmiş məşqçisi futbolçu barədə gileyləndi - FOTO

Pekmezci futbolçunun komandada təzyiqlə üzləşdiyini bildirir
Levandovski qərarı sonraya saxladı
16:17
Futbol

Levandovski qərarı sonraya saxladı

Polşalı hücumçu üçün ailə sabitliyi puldan önəmlidir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür