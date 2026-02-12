“Bavariya” “Mançester Siti”nin müdafiəçisi ilə danışıqlar aparır – Caught Offside

“Bavariya” klubu “Mançester Siti” ilə müqaviləsi bu yay başa çatan mərkəz müdafiəçisi Con Stounzu transfer etmək üçün ilkin danışıqlara başlayıb.
İdman.Biz-in “Caught Offside”a istinadən məlumatına görə, “Siti” klubunun 31 yaşlı futbolçunun müqaviləsini uzatması ehtimalı azdır.
Mənbənin məlumatına görə, “Bavariya”nın baş məşqçisi Vensan Kompani, “Mançester Siti”nin keçmiş kapitanı və Stounzun həmyerlisi Harri Keyn bu müqavilədə əsas rol oynaya bilər. Stounz həmçinin “Atletiko Madrid” və “Milan”la da əlaqələndirilir.
Bu mövsüm Stounz bütün yarışlarda 13 oyunda meydana çıxıb və qol vurmayıb. Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri 18 milyon avrodur.