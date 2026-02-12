12 Fevral 2026
UEFA ötən il rekord məbləğdə gəlir əldə edib

12 Fevral 2026 19:24
Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) son bir ilin maliyyə nəticələrini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, təşkilat kişilərin klub yarışlarından rekord gəlir əldə edib.

“Kişilərin klub yarışlarından ümumi gəlir 2023/2024 hədəfi ilə müqayisədə 690 milyon avro artaraq 4,4 milyard avroya yüksəlib. Bu artım yenidən investisiya qoyuluşunun artmasına səbəb olub və klublara maliyyə ödənişləri 4,4 milyard avroya çatıb - bu, əvvəlki mövsümdən 400 milyon avro çoxdur.

Həmçinin, ümumi yarış gəlirlərimizin 10%-ni həmrəylik ödənişlərinə ayırmaqla oyuna olan sadiqliyimizi bir daha təsdiqlədik. Bu məbləğin 308 milyon avrosu Avropa yarışlarında iştirak etməyən klublara ayrılır - bu, əvvəlki ilə nisbətən 76% artımdır - əlavə maliyyələşdirmə isə seçmə mərhələlərində mübarizəni dayandıran klublara paylanır. UEFA Gənclər Liqası və qadın klub yarışlarını dəstəkləmək üçün daha 25 milyon avro istifadə olunacaq”, - UEFA-nın rəsmi saytında bildirilir.

