UEFA ötən il rekord məbləğdə gəlir əldə edib

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) son bir ilin maliyyə nəticələrini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, təşkilat kişilərin klub yarışlarından rekord gəlir əldə edib.
“Kişilərin klub yarışlarından ümumi gəlir 2023/2024 hədəfi ilə müqayisədə 690 milyon avro artaraq 4,4 milyard avroya yüksəlib. Bu artım yenidən investisiya qoyuluşunun artmasına səbəb olub və klublara maliyyə ödənişləri 4,4 milyard avroya çatıb - bu, əvvəlki mövsümdən 400 milyon avro çoxdur.
Həmçinin, ümumi yarış gəlirlərimizin 10%-ni həmrəylik ödənişlərinə ayırmaqla oyuna olan sadiqliyimizi bir daha təsdiqlədik. Bu məbləğin 308 milyon avrosu Avropa yarışlarında iştirak etməyən klublara ayrılır - bu, əvvəlki ilə nisbətən 76% artımdır - əlavə maliyyələşdirmə isə seçmə mərhələlərində mübarizəni dayandıran klublara paylanır. UEFA Gənclər Liqası və qadın klub yarışlarını dəstəkləmək üçün daha 25 milyon avro istifadə olunacaq”, - UEFA-nın rəsmi saytında bildirilir.