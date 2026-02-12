Arda Gülerin keçmiş məşqçisi futbolçu barədə gileyləndi - FOTO

12 Fevral 2026
Arda Gülerin keçmiş məşqçisi futbolçu barədə gileyləndi

İspaniyanın "Real Madrid" klubunda çıxış edən Arda Güler barədə onun keçmiş məşqçisi Serhat Pekmezci danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Pekmezci Ardanın mobbinqlə (kollektiv təzyiq) üzləşdiyini deyib.

O, futbolçunun özünə şikayət etmədiyini, amma bu vəziyyətin olacağını əvvəlcədən hiss etdiyini və ona səbirli olmağı tapşırdığını deyib.

Mütəxəssis əlavə edib ki, təzyiq oyunçulardan gəlir. Onun sözlərinə görə, komandada Ardanı qəbul edə bilməyən bir qrup var və təəssüf ki, bunlar eqosu çox yüksək futbolçulardır.

Pekmezci həmçinin vurğulayıb ki, Arda çox səbirli və şüurlu biridir, lakin artıq o da, “niyə həmişə mən?”, - deyə düşünərək etiraza başlayıb.

O, soyunub-geyinmə otağındakı mühitlə bağlı da iddia irəli sürüb. Pekmezciyə görə, Yurgen Kloppun komandaya gəlişi üçün bəzi futbolçuların Madriddən ayrılması lazım idi və bu səbəbdən Xabi Alonso da klubdan uzaqlaşıb.

