12 Fevral 2026
AZ

Azərbaycanın futbol millisi Belarusda Beynəlxalq İnkişaf Turnirində iştirak edəcək

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
12 Fevral 2026 17:32
98
Azərbaycanın futbol millisi Belarusda Beynəlxalq İnkişaf Turnirində iştirak edəcək

18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi fevralın 13-dən 16-dək təlim-məşq toplanışı keçəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, hazırlıq prosesi Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində baş tutacaq.

Daha sonra yığma fevralın 17-dən 24-dək Belarusun paytaxtı Minskdə reallaşacaq Beynəlxalq İnkişaf Turnirinə qatılacaq.

Turnirdə 8 komanda 2 qrupda yarışacaq. Milli B qrupunda Belarus, Rusiya və Özbəkistan kollektivləri ilə mübarizə aparacaq.

Bakı toplanışı üçün U-18-ə dəvət alan futbolçular və oyunların təqvimi ilə sizi tanış edirik. Belarusa bu heyətdən 21 oyunçu aparılacaq.

Nr. Adı / Soyadı Klub
1 Nurəziz Əzizov Neftçi
2 Bilal Hacıyev Qarabağ
3 Kamil Həsənov Neftçi
4 Uğur Qurbanlı Qarabağ
5 Rəşad Gülüşov Sabah
6 Atacan Məmmədov Marcet (İspaniya)
7 Səttar Tahirzadə Marcet (İspaniya)
8 Muhamməd Çodarov Marcet (İspaniya)
9 İsmayıl Səfərli Neftçi
10 Əli Kiçibəyov Turan Tovuz
11 Amin Rzayev Qarabağ
12 Sahib Xəlilli Neftçi
13 Elgün Duraxanov Sabah
14 Eldar Abbasov Qarabağ
15 Raul İsaqov Kəpəz
16 Nihad Hüseynzadə Sabah
17 Ruslan Xasiyev Şinnik Yaroslavl (Rusiya)
18 Musa Mustafayev Zirə
19 İbrahim Xəlilov Sabah
20 Samir Şərifov Sabah
21 Pünhan Kərimov Marcet (İspaniya)
22 Emin Süleymanov Neftçi
23 Əli Bəşirov Qarabağ
24 Rüstəm Hüseynli Neftçi
25 Kamal Zülfiyev Sumqayıt
26 Nicat Kərimov Sabah

19 fevral

13:50. Azərbaycan – Rusiya

20 fevral

14:20. Azərbaycan – Özbəkistan

21 fevral

16:40. Belarus – Azərbaycan

Oyunların başlanma saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib. Qeyd edək ki, fevralın 23-də həlledici görüşlər keçiriləcək. Qrupların qalibləri finalda, ikinciləri üçüncü yer uğrunda, üçüncüləri beşinci yer uğrunda, dördüncüləri isə 7-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nəriman Axundzadə komandanın əvəzedici heyətində oynayacaq - VİDEO
11:31
Futbol

Nəriman Axundzadə komandanın əvəzedici heyətində oynayacaq - VİDEO

Bu barədə məşqçilər korpusu qərar verib
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri hakimin Bəhlul Mustafazadə barədə səhv qərar qəbul etdiyini bildirib
11 Fevral 20:01
Azərbaycan çempionatı

AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri hakimin Bəhlul Mustafazadə barədə səhv qərar qəbul etdiyini bildirib - VİDEO

Mütəxəssis bu barədə AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlama verib
“Neftçi”nin futbolçusu: “Vəziyyətlə razılaşmalıyıq, bu qərarları rəhbərlik verir”
11 Fevral 19:30
Futbol

“Neftçi”nin futbolçusu: “Vəziyyətlə razılaşmalıyıq, bu qərarları rəhbərlik verir”

İmad Faraj 19-cu turda “Qəbələ”ni 1:0 hesabı ilə məğlub etdikləri matçla bağlı da fikirlərini bölüşüb

Murad Məmmədov: “Neftçi” üçün daha artığını edə bilərəm”
11 Fevral 17:15
Futbol

Murad Məmmədov: “Neftçi” üçün daha artığını edə bilərəm”

O bildirib ki, düşünürəm ki, yaxşı oyun keçirdik
“Neftçi” “Qarabağ” azarkeşlərini oyuna buraxmadığına görə cəzalandı - VİDEO
11 Fevral 16:04
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ” azarkeşlərini oyuna buraxmadığına görə cəzalandı - VİDEO

“Ağ-qaralar”ın bu davranışı onlara 200 manata başa gəlib
Kurban Berdıyev və Yunis Hüseynov cəzalandı
11 Fevral 15:55
Futbol

Kurban Berdıyev və Yunis Hüseynov cəzalandı

AFFA İntizam Komitəsi (İK) qərar çıxarıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür