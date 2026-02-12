Azərbaycanın futbol millisi Belarusda Beynəlxalq İnkişaf Turnirində iştirak edəcək

18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi fevralın 13-dən 16-dək təlim-məşq toplanışı keçəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, hazırlıq prosesi Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində baş tutacaq.
Daha sonra yığma fevralın 17-dən 24-dək Belarusun paytaxtı Minskdə reallaşacaq Beynəlxalq İnkişaf Turnirinə qatılacaq.
Turnirdə 8 komanda 2 qrupda yarışacaq. Milli B qrupunda Belarus, Rusiya və Özbəkistan kollektivləri ilə mübarizə aparacaq.
Bakı toplanışı üçün U-18-ə dəvət alan futbolçular və oyunların təqvimi ilə sizi tanış edirik. Belarusa bu heyətdən 21 oyunçu aparılacaq.
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Nurəziz Əzizov
|Neftçi
|2
|Bilal Hacıyev
|Qarabağ
|3
|Kamil Həsənov
|Neftçi
|4
|Uğur Qurbanlı
|Qarabağ
|5
|Rəşad Gülüşov
|Sabah
|6
|Atacan Məmmədov
|Marcet (İspaniya)
|7
|Səttar Tahirzadə
|Marcet (İspaniya)
|8
|Muhamməd Çodarov
|Marcet (İspaniya)
|9
|İsmayıl Səfərli
|Neftçi
|10
|Əli Kiçibəyov
|Turan Tovuz
|11
|Amin Rzayev
|Qarabağ
|12
|Sahib Xəlilli
|Neftçi
|13
|Elgün Duraxanov
|Sabah
|14
|Eldar Abbasov
|Qarabağ
|15
|Raul İsaqov
|Kəpəz
|16
|Nihad Hüseynzadə
|Sabah
|17
|Ruslan Xasiyev
|Şinnik Yaroslavl (Rusiya)
|18
|Musa Mustafayev
|Zirə
|19
|İbrahim Xəlilov
|Sabah
|20
|Samir Şərifov
|Sabah
|21
|Pünhan Kərimov
|Marcet (İspaniya)
|22
|Emin Süleymanov
|Neftçi
|23
|Əli Bəşirov
|Qarabağ
|24
|Rüstəm Hüseynli
|Neftçi
|25
|Kamal Zülfiyev
|Sumqayıt
|26
|Nicat Kərimov
|Sabah
19 fevral
13:50. Azərbaycan – Rusiya
20 fevral
14:20. Azərbaycan – Özbəkistan
21 fevral
16:40. Belarus – Azərbaycan
Oyunların başlanma saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib. Qeyd edək ki, fevralın 23-də həlledici görüşlər keçiriləcək. Qrupların qalibləri finalda, ikinciləri üçüncü yer uğrunda, üçüncüləri beşinci yer uğrunda, dördüncüləri isə 7-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.