12 Fevral 2026
AZ

Nəriman Axundzadə komandanın əvəzedici heyətində oynayacaq

Futbol
Xəbərlər
12 Fevral 2026 11:31
101
Nəriman Axundzadə komandanın əvəzedici heyətində oynayacaq

"Qarabağ" klubunun hücumçusu Nəriman Axundzadənin ABŞ təmsilçisi “Kolumbus Kryu” komandasına transfer barədə məlumat vermişdik.

İdman.Biz xəbər verir ki, ABŞ mediasının yazdığına görə, 21 yaşlı forvard U22 təşəbbüsü çərçivəsində heyətə cəlb olunub və beynəlxalq transfer sertifikatı ilə iş vizası rəsmiləşəndən sonra komandanın iştirak ərizəsinə daxil ediləcək. Müqavilə 2029-cu ilin iyununa qədər qüvvədə olacaq.

Klubun baş meneceri İssa Tall futbolçunun texniki keyfiyyətlərinin və işgüzarlığının komandanın oyun üslubuna uyğun gəldiyini bildirib. O vurğulayıb ki, Nəriman Axundzadə məşqçilər korpusunun qərarı ilə bir müddət əvəzedici komandada oynayacaq. “Kolumbus Kryu”nun əvəzedici komandası ilk oyununu martın 2-də “Nyu York Red Bulls”a qarşı keçirəcək.

Axundzadə 2025/26 mövsümündə Azərbaycan Premyer Liqasında 13 oyuna çıxaraq 3 qol vurub. O, “Kolumbus Kryu”nun bu il həyata keçirdiyi ən bahalı üçüncü transferidir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Minnətdarlığın futboldan böyük hekayəsi
12:34
Futbol

Minnətdarlığın futboldan böyük hekayəsi

Jurnalistin sözləri Kantenin insanlığını ortaya qoydu
Dayçla yollar ayrıldı
12:22
Futbol

Dayçla yollar ayrıldı

"Nottinqem Forest" baş məşqçini dörd aydan sonra göndərdi
Demçenkonun iclası “Araz-Naxçıvan”a 3 min manata başa gəldi – Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
11:55
Futbol

Demçenkonun iclası “Araz-Naxçıvan”a 3 min manata başa gəldi – Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Baş məşqçinin vaxtı düzgün hesablamaması klubu cərimələnməsi ilə nəticələnib
Bu gün “Qarabağ” - “Nyukasl” matçının biletləri satışa çıxır
11:43
Futbol

Bu gün “Qarabağ” - “Nyukasl” matçının biletləri satışa çıxır

Ağdam klubundan məlumat verilib
Vəli Qasımov: “Hər futbolçu gedib ölkə xaricində oynaya bilmir”
11:04
Azərbaycan futbolu

Vəli Qasımov: “Hər futbolçu gedib ölkə xaricində oynaya bilmir”

O, Nəriman Axundzadənin yaxşı futbolçu olduğunu deyib
“Barselona”dan rəsmi olaraq Avropa Futbol Klubları Federasiyasına müraciət ünvanlayıb
10:34
Futbol

“Barselona”dan rəsmi olaraq Avropa Futbol Klubları Federasiyasına müraciət ünvanlayıb

Avropa Futbol Klubları Federasiyası 2023-cü ildə yaradılmış müstəqil qurumdur

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür