12 Fevral 2026
AZ

AFFA-nı UEFA Millətlər Liqasının püşkatma mərasimində təmsil edəcək şəxslər bəlli olub

Futbol
Xəbərlər
12 Fevral 2026 13:32
91
AFFA-nı UEFA Millətlər Liqasının püşkatma mərasimində təmsil edəcək şəxslər bəlli olub

Bu gün AFFA-nı UEFA Millətlər Liqasının 2026/2027 mövsümünün püşkatma mərasimində təmsil edəcək şəxslər müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tədbirdə qurumun baş katibi Cahangir Fərəcullayev, icraçı vitse-prezidentin müşaviri Orxan Əhmədov, Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Ayxan Abbasov və A millinin direktoru İlqar Qurbanov iştirak edəcəklər.

Qeyd edək ki, püşkatma mərasimi Belçikanın paytaxtı Brüsseldə, Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Pedri yeni layihəyə başlayır - FOTO
14:10
Futbol

Pedri yeni layihəyə başlayır - FOTO

Futbolçu Tenerifedə tarixi monastırı otelə çevirməyə hazırlaşır
“Şahdağ Qusar” Ədilxan Qarəhmədovu heyətinə qatıb
13:58
Azərbaycan futbolu

“Şahdağ Qusar” Ədilxan Qarəhmədovu heyətinə qatıb

O, 2024/2025 mövsümündə “Şahdağ Qusar”ın heyətində Azərbaycan İkinci Liqasının qalibi olub.
Adil Şükürov: “Komanda kimi hədəfimiz Premyer Liqaya qayıtmaqdır” - MÜSAHİBƏ
13:10
Azərbaycan futbolu

Adil Şükürov: “Komanda kimi hədəfimiz Premyer Liqaya qayıtmaqdır” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, bunu komandada olan hər kəs yaxşı anlayır
İngiltərə klublarının qarşılaşmasında meydanda bir nəfər də olsa ingiltərəli olmayıb
12:46
Futbol

İngiltərə klublarının qarşılaşmasında meydanda bir nəfər də olsa ingiltərəli olmayıb

“Sanderlend” - “Liverpul” oyunu maraqlı məqamla yadda qalıb
Minnətdarlığın futboldan böyük hekayəsi
12:34
Futbol

Minnətdarlığın futboldan böyük hekayəsi

Jurnalistin sözləri Kantenin insanlığını ortaya qoydu
Dayçla yollar ayrıldı
12:22
Futbol

Dayçla yollar ayrıldı

"Nottinqem Forest" baş məşqçini dörd aydan sonra göndərdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür