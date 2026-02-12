12 Fevral 2026
“Atletiko” - “Barselona”: Vaxtından əvvəl final, yoxsa ötənilki dramatik duelin davamı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

12 Fevral 2026 14:54
Bu gün, fevralın 12-də “Atletiko Madrid” və “Barselona” turnirin erkən finalı adlandırılan ilk qarşılaşmada üz-üzə gələcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, 1/8 finalda Madrid “Real”ının “Albasete”yə 2:3 hesabı ilə sensasiyalı məğlubiyyəti turnir cədvəlini kökündən dəyişib. Digər yarımfinal cütündə “Atletik” və “Real Sosyedad” finala vəsiqə uğrunda mübarizə aparır. Bilbao şəhərində keçirilən ilk oyunda qonaqlar 1:0 hesablı qələbə qazanıblar.

“Atletiko” – “Barselona” görüşü “Riyad Eyr Metropolitano” stadionunda baş tutacaq və Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da start götürəcək. Cavab oyunu martın 3-də keçiriləcək, final isə 18–19 aprel tarixlərində Sevilyadakı “La-Kartuxa” arenasında planlaşdırılıb.

Dieqo Simeonenin komandası oyuna qarışıq emosiyalarla çıxır. “Atletiko” kubokda “Betis”i 5:0 hesabı ilə darmadağın etsə də, La Liqanın son turunda eyni rəqibə evdə 0:1 uduzub. Üstəlik, “Metropolitano” stadionunun ot örtüyünün vəziyyəti də klub daxilində müzakirə mövzusudur ki, bu amil meydan sahiblərinin intensiv və aqressiv oyun üslubuna təsir göstərə bilər.

“Barselona” isə Madridə yüksək əhval-ruhiyyədə yollanıb. Kataloniya təmsilçisi çempionatda “Malyorka”nı 3:0 hesabı ilə məğlub edib, kubok yolunda isə “Qvadalaxara” (2:0), “Rasinq” (2:1) və “Albasete”ni (2:1) mübarizədən kənarlaşdırıb. Xüsusilə 1/4 final matçı son dəqiqələrədək gərgin keçib.

Cari mövsümdə tərəflər artıq La Liqada qarşılaşıb və həmin oyunda “Barselona” 3:1 hesabı ilə qalib gəlib. Ötənilki kubok yarımfinalı isə əsl triller kimi yadda qalıb: ilk matç 4:4 hesabı ilə başa çatmış, cavab görüşündə isə katalonlar minimal – 1:0 hesablı qələbə ilə finala yüksəlmişdi.

Hər iki komanda itkilərlə üzləşib. “Barselona”da Markus Reşford, Rafinya, Pedri, Qavi və Andreas Kristensen heyətdə yer almayacaq ki, bu da Lamin Yamal, Robert Levandovski və Dani Olmonun üzərinə düşən yükü artırır. “Atletiko”da isə Pablo Barrios və Conni Kardoso zədə səbəbindən meydana çıxa bilməyəcək, lakin qış transferləri kubok matçında artıq özlərini göstəriblər.

Beləliklə, qarşıdakı 90 dəqiqə sadəcə yarımfinalın ilk hissəsi deyil, bütün duelin taleyini müəyyən edə biləcək strateji mərhələ olacaq. “Atletiko” ev amilindən maksimum yararlanmağa çalışacaq, “Barselona” isə cavab oyunu öncəsi Madriddən sərfəli nəticə ilə qayıtmağı hədəfləyir.

İdman.Biz
