12 Fevral 2026
AZ

Kapello: “Onun dahiliyini görməmişəm”

Futbol
Xəbərlər
12 Fevral 2026 15:23
77
Səudiyyə Ərəbistanının "Ən-Nəsr" klubunda çıxış edən Kriştianu Ronaldu barədə italiyalı mütəxəssis Fabio Kapello danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli çalışdırıcı portuqaliyalını yüksək səviyyəli futbolçu hesab etsə də, onu bəzi əfsanələrlə eyni pillədə görmür.

“Kriştianu Ronaldu möhtəşəm bombardir və inanılmaz oyunçudur, amma mən onda Lionel Messinin, Dieqo Maradonanın və Ronaldonun dahiliyini heç vaxt görməmişəm”, - deyə Kapello bildirib.

Bu mövsüm 41 yaşlı hücumçu "Ən-Nəsr"in heyətində bütün turnirlərdə 22 oyuna çıxıb, 18 qol vurub və 3 məhsuldar ötürmə edib.

