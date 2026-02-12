Pedri yeni layihəyə başlayır - FOTO

İspaniyanın "Barselona" klubunun yarımmüdafiəçisi Pedri doğulduğu Tenerifenin Teqeste qəsəbəsində yerləşən qədim monastırı satın alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, məbləğin təxminən 2,5 milyon avro (5 milyon AZN) olduğu bildirilir.
1943-cü ilə aid tarixi kompleksin ümumi sahəsi 9 500–10 000 kvadratmetr civarındadır və üç tikilidən ibarətdir. Binada 33 otaq, 21 hamam otağı, kitabxana, ibadət zalı və bağ mövcuddur.
Məlumata görə, futbolçu obyekti bərpa edərək kənd tipli otelə çevirməyi planlaşdırır, hətta layihəyə restoranın da daxil edilməsi mümkündür. Pedri investisiyanı ailə üzvləri ilə birlikdə, “Pedrineta SL” şirkəti vasitəsilə həyata keçirəcək.
Qeyd edək ki, bəzi sosial şəbəkə hesabları bu tikilini kilsə kimi göstərsələr də, əslində monastır olduğu məlum olub.