12 Fevral 2026
AZ

Pedri yeni layihəyə başlayır - FOTO

Futbol
Xəbərlər
12 Fevral 2026 14:10
İspaniyanın "Barselona" klubunun yarımmüdafiəçisi Pedri doğulduğu Tenerifenin Teqeste qəsəbəsində yerləşən qədim monastırı satın alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, məbləğin təxminən 2,5 milyon avro (5 milyon AZN) olduğu bildirilir.

1943-cü ilə aid tarixi kompleksin ümumi sahəsi 9 500–10 000 kvadratmetr civarındadır və üç tikilidən ibarətdir. Binada 33 otaq, 21 hamam otağı, kitabxana, ibadət zalı və bağ mövcuddur.

Məlumata görə, futbolçu obyekti bərpa edərək kənd tipli otelə çevirməyi planlaşdırır, hətta layihəyə restoranın da daxil edilməsi mümkündür. Pedri investisiyanı ailə üzvləri ilə birlikdə, “Pedrineta SL” şirkəti vasitəsilə həyata keçirəcək.

Qeyd edək ki, bəzi sosial şəbəkə hesabları bu tikilini kilsə kimi göstərsələr də, əslində monastır olduğu məlum olub.

İdman.Biz
