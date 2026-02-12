12 Fevral 2026
AZ

UEFA Millətlər Liqasının püşkü atılıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 Fevral 2026 22:18
56
UEFA Millətlər Liqasının püşkü atılıb

Brüsseldə 2026/27-ci il mövsümü UEFA Millətlər Liqasının final mərhələsinin püşkatması başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, A, B və C liqalarında 16 komanda, D liqasında isə altı komanda iştirak edəcək.

A Liqası
1-ci qrup: Fransa, İtaliya, Belçika, Türkiyə.
2-ci qrup: Almaniya, Niderland, Serbiya, Yunanıstan.
3-cü qrup: İspaniya, Xorvatiya, İngiltərə, Çexiya.
4-cü qrup: Portuqaliya, Danimarka, Norveç, Uels.

B Liqası
1-ci qrup: Şotlandiya, İsveçrə, Sloveniya, Şimali Makedoniya.
2-ci qrup: Macarıstan, Ukrayna, Gürcüstan, Şimali İrlandiya.
3-cü qrup: İsrail, Avstriya, İrlandiya, İsveç.
4-cü qrup: Polşa, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Kosovo.

C Liqası
1-ci qrup: Albaniya, Finlandiya, Belarus, San Marino.
2-ci qrup: Monteneqro, Ermənistan, Kipr, Latviya/Cəbəllütariq.
3-cü qrup: Qazaxıstan, Slovakiya, Farer adaları, Moldova.
4-cü qrup: İslandiya, Bolqarıstan, Estoniya, Lüksemburq/Malta.

D Liqası
1-ci qrup: Cəbəllütariq/Latviya, Malta/Lüksemburq, Andorra.
2-ci qrup: Litva, Azərbaycan, Lixtenşteyn.

2026/2027 UEFA Millətlər Liqası 2026-cı ilin sentyabrında başlayacaq. Final turniri 9-13 iyun 2027-ci il tarixlərində keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ötən mövsüm UEFA-dan ən çox ödənişi PSJ alıb
23:25
Dünya futbolu

Ötən mövsüm UEFA-dan ən çox ödənişi PSJ alıb

“Barselona” UEFA ödənişlərinə görə ilk üçlüyə düşə bilməyib
Rahim Sterlinq “Feyenoord”a keçib
23:09
Dünya futbolu

Rahim Sterlinq “Feyenoord”a keçib

31 yaşlı cinah oyunçusunun son klubu “Çelsi” olub
“Mançester Yunayted”in həmsahibi Britaniyadakı miqrantlarla bağlı mübahisəli sözlərini izah edib
22:39
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in həmsahibi Britaniyadakı miqrantlarla bağlı mübahisəli sözlərini izah edib

Cim Retkliff miqrantların çoxluğunu tənqid edib
Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın oyununa 18 750 bilet satılıb
22:07
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın oyununa 18 750 bilet satılıb - YENİLƏNİB

Qarşılaşma fevralın 18-də keçiriləcək
“Mundo Deportivo” Levandovskiyə transfer təklifi edən beş klubun adını açıqlayıb
20:24
Dünya futbolu

“Mundo Deportivo” Levandovskiyə transfer təklifi edən beş klubun adını açıqlayıb

Robert Levandovski “Barselona”ya 2022-ci ildə “Bavariya”dan keçib
“Aston Villa” “Nottingem Forest”in oyunçusunu 75 milyon avroya imzalayacaq
20:09
Dünya futbolu

“Aston Villa” “Nottingem Forest”in oyunçusunu 75 milyon avroya imzalayacaq

Gibbs-Uayt bu mövsüm bütün turnirlərdə 35 oyunda iştirak edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür