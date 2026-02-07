“Borussiya Dortmund” Girassinin qolu ilə “Volfsburq”u məğlub edib - VİDEO

Almaniya Bundesliqasının 21-ci turunun “Volfsburq” və “Borussiya Dortmund” arasında keçirilən oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç “Volkswagen Arena”da (Volfsburq, Almaniya) keçirilib.
Dortmundlular oyunda 2:1 hesablı qələbə qazanıblar.
Hesabı 38-ci dəqiqədə Yulian Brandt açıb. 52-ci dəqiqədə ev sahibi komandanın müdafiəçisi Konstantinos Kulierakis bərabərlik qolunu vurub. 87-ci dəqiqədə qonaq komandanın hücumçusu Seru Girassi komandasına üstünlük qazandırıb.
Bu matçdan sonra “Borussiya Dortmund” 48 xalla Bundesliqanın turnir cədvəlində ikinci, “Volfsburq” isə 19 xalla 14-cü yerdədir.
Turun digər oyunlarında nəticələr belə olub:
“Frayburq” – “Verder” – 1:0
“Mayns” – “Auqsburq” – 2:0
“Haydenhaym” – “Hamburq” – 0:2
“Sankt-Pauli” – “Ştutqart” – 2:1