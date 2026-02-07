7 Fevral 2026
AZ

“Borussiya Dortmund” Girassinin qolu ilə “Volfsburq”u məğlub edib - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Fevral 2026 20:40
125
“Borussiya Dortmund” Girassinin qolu ilə “Volfsburq”u məğlub edib

Almaniya Bundesliqasının 21-ci turunun “Volfsburq” və “Borussiya Dortmund” arasında keçirilən oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç “Volkswagen Arena”da (Volfsburq, Almaniya) keçirilib.

Dortmundlular oyunda 2:1 hesablı qələbə qazanıblar.

Hesabı 38-ci dəqiqədə Yulian Brandt açıb. 52-ci dəqiqədə ev sahibi komandanın müdafiəçisi Konstantinos Kulierakis bərabərlik qolunu vurub. 87-ci dəqiqədə qonaq komandanın hücumçusu Seru Girassi komandasına üstünlük qazandırıb.

Bu matçdan sonra “Borussiya Dortmund” 48 xalla Bundesliqanın turnir cədvəlində ikinci, “Volfsburq” isə 19 xalla 14-cü yerdədir.

Turun digər oyunlarında nəticələr belə olub:

“Frayburq” – “Verder” – 1:0
“Mayns” – “Auqsburq” – 2:0
“Haydenhaym” – “Hamburq” – 0:2
“Sankt-Pauli” – “Ştutqart” – 2:1

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Səudiyyəli şərhçi: “Ronaldu öz yerini bilməlidir”
23:27
Dünya futbolu

Səudiyyəli şərhçi: “Ronaldu öz yerini bilməlidir”

“Əl-Nəsr” 41 yaşlı hücumçunu klubun sahiblərindən davamlı narazılığı səbəbindən iki matçda oynamağa razı sala bilməyib
A Seriyası: “Napoli” “Cenoa”nı çətinliklə məğlub edib
23:08
Dünya futbolu

A Seriyası: “Napoli” “Cenoa”nı çətinliklə məğlub edib - VİDEO

“Napoli” 24 oyundan 49 xalla İtaliya çempionatının turnir cədvəlində üçüncü yerdədir
“Lans” “Renn”i məğlub edərək Liqa 1-də birinci yeri çıxıb
22:57
Dünya futbolu

“Lans” “Renn”i məğlub edərək Liqa 1-də birinci yeri çıxıb

“Lans” Liqa 1-in 21-ci turunda evdə “Renn”i 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Ev sahibi komandanın qollarını 41-ci dəqiqədə Odsonne Eduard, 54-cü dəqiqədə Ruben Agilar və Allan Sent-Maksimen (78) vurub. Qonaqların yeganə qolunu Esteban Lepol vurub (8).

Arbeloa “Neqreyra işi” ilə bağlı: “Belə böyük bir qalmaqalın niyə həll olunmadığını başa düşmürəm”
22:17
Dünya futbolu

Arbeloa “Neqreyra işi” ilə bağlı: “Belə böyük bir qalmaqalın niyə həll olunmadığını başa düşmürəm”

Keçmiş “Barselona” prezidenti Joan Qaspar Florentino Peresin futbola böyük zərər vurduğunu iddia edib
“Barselona” Superliqanı tərk etdiyinə görə cərimədən yayınıb - Mundo Deportivo
21:56
Dünya futbolu

“Barselona” Superliqanı tərk etdiyinə görə cərimədən yayınıb - Mundo Deportivo

“Barselona” Superliqa layihəsindən çıxdığını açıqlayıb
La Liqa: “Barselona” böyükhesablı qələbə qazanıb
21:19
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona” böyükhesablı qələbə qazanıb - VİDEO

“Barselona” 58 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” “Sanderlend”i darmadağın edib
21:12
Dünya futbolu

İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” “Sanderlend”i darmadağın edib - YENİLƏNİR + VİDEO

“Arsenal” 56 xalla İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlinə başçılıq edir

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO
10:00
Olimpiada-2026

Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO

Şou İtaliya ənənələrini, müasir texnologiyaları və incəsənəti bir araya gətirdi