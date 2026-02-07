7 Fevral 2026
AZ

A Seriyası: “Napoli” “Cenoa”nı çətinliklə məğlub edib - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Fevral 2026 23:08
101
A Seriyası: “Napoli” “Cenoa”nı çətinliklə məğlub edib

İtaliya A Seriyası mövsümünün 24-cü turunun “Cenoa” və “Napoli” arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, matç “Stadio Luigi Ferraris”də (Genuya, İtaliya) baş tutub. Qonaqlar 3:2 hesabı ilə qalib gəliblər.

Ev sahibi komandanın yarımmüdafiəçisi Ruslan Malinovski hesabı penaltidən üçüncü dəqiqədə açıb. 20-ci dəqiqədə “Napoli”nin hücumçusu Rasmus Hoylund bərabərlik qolunu vurub, bir dəqiqə sonra isə Skott Maktominey “Napoli”ni irəli çıxarıb. 57-ci dəqiqədə “Cenoa”nın hücumçusu Lorenzo Kolombo hesabı bərabərləşdirib. 90+5-ci dəqiqədə Rasmus Hoylund penaltidən ikinci qolunu vurub.

“Napoli” 24 oyundan 49 xalla İtaliya çempionatının turnir cədvəlində üçüncü yerdədir. “Cenoa”nın 23 xalı var və 16-cı yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Səudiyyəli şərhçi: “Ronaldu öz yerini bilməlidir”
23:27
Dünya futbolu

Səudiyyəli şərhçi: “Ronaldu öz yerini bilməlidir”

“Əl-Nəsr” 41 yaşlı hücumçunu klubun sahiblərindən davamlı narazılığı səbəbindən iki matçda oynamağa razı sala bilməyib
“Lans” “Renn”i məğlub edərək Liqa 1-də birinci yeri çıxıb
22:57
Dünya futbolu

“Lans” “Renn”i məğlub edərək Liqa 1-də birinci yeri çıxıb

“Lans” Liqa 1-in 21-ci turunda evdə “Renn”i 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Ev sahibi komandanın qollarını 41-ci dəqiqədə Odsonne Eduard, 54-cü dəqiqədə Ruben Agilar və Allan Sent-Maksimen (78) vurub. Qonaqların yeganə qolunu Esteban Lepol vurub (8).

Arbeloa “Neqreyra işi” ilə bağlı: “Belə böyük bir qalmaqalın niyə həll olunmadığını başa düşmürəm”
22:17
Dünya futbolu

Arbeloa “Neqreyra işi” ilə bağlı: “Belə böyük bir qalmaqalın niyə həll olunmadığını başa düşmürəm”

Keçmiş “Barselona” prezidenti Joan Qaspar Florentino Peresin futbola böyük zərər vurduğunu iddia edib
“Barselona” Superliqanı tərk etdiyinə görə cərimədən yayınıb - Mundo Deportivo
21:56
Dünya futbolu

“Barselona” Superliqanı tərk etdiyinə görə cərimədən yayınıb - Mundo Deportivo

“Barselona” Superliqa layihəsindən çıxdığını açıqlayıb
La Liqa: “Barselona” böyükhesablı qələbə qazanıb
21:19
Dünya futbolu

La Liqa: “Barselona” böyükhesablı qələbə qazanıb - VİDEO

“Barselona” 58 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” “Sanderlend”i darmadağın edib
21:12
Dünya futbolu

İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” “Sanderlend”i darmadağın edib - YENİLƏNİR + VİDEO

“Arsenal” 56 xalla İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlinə başçılıq edir

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO
10:00
Olimpiada-2026

Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO

Şou İtaliya ənənələrini, müasir texnologiyaları və incəsənəti bir araya gətirdi