A Seriyası: “Napoli” “Cenoa”nı çətinliklə məğlub edib - VİDEO

İtaliya A Seriyası mövsümünün 24-cü turunun “Cenoa” və “Napoli” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, matç “Stadio Luigi Ferraris”də (Genuya, İtaliya) baş tutub. Qonaqlar 3:2 hesabı ilə qalib gəliblər.
Ev sahibi komandanın yarımmüdafiəçisi Ruslan Malinovski hesabı penaltidən üçüncü dəqiqədə açıb. 20-ci dəqiqədə “Napoli”nin hücumçusu Rasmus Hoylund bərabərlik qolunu vurub, bir dəqiqə sonra isə Skott Maktominey “Napoli”ni irəli çıxarıb. 57-ci dəqiqədə “Cenoa”nın hücumçusu Lorenzo Kolombo hesabı bərabərləşdirib. 90+5-ci dəqiqədə Rasmus Hoylund penaltidən ikinci qolunu vurub.
“Napoli” 24 oyundan 49 xalla İtaliya çempionatının turnir cədvəlində üçüncü yerdədir. “Cenoa”nın 23 xalı var və 16-cı yerdədir.