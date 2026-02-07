7 Fevral 2026
AZ

Səudiyyəli şərhçi: “Ronaldu öz yerini bilməlidir”

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Fevral 2026 23:27
63
Səudiyyəli şərhçi: “Ronaldu öz yerini bilməlidir”

Səudiyyə Ərəbistanının tanınmış idman şərhçisi Vəlid Əl-Fərəc “Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştianu Ronaldunu klub rəhbərliyindən narazılığına görə tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, “Əl-Nəsr” 41 yaşlı hücumçunu klubun sahiblərindən davamlı narazılığı səbəbindən iki matçda oynamağa razı sala bilməyib.

“Kriştianu Ronaldu öz yerini bilməlidir. Bu ölkə Ronaldu Ərəbistanı yox, Səudiyyə Ərəbistanı adlanır. O, səfir vəzifəsini məşqçi vəzifəsi ilə qarışdırır. Ronaldu məyus edir. O, Avropada qazandığından milyonlarla dollar çox maaş alan muzdlu işçidir. O, liqaya hörmət etməlidir, əks halda getməli olacaq.

500 yaşı olsa belə, Ronaldu heç vaxt Ağ Evə girə bilməzdi. Əgər o, Səudiyyə nümayəndə heyətinin üzvü olmasaydı, qapıya belə yaxınlaşa bilməzdi”, - “A Bola” qəzeti Əl-Fərəcdən sitat gətirib.

Futbolçunun narazılığı qış transfer pəncərəsində yeni transferlərin olmaması, eləcə də baş direktor Xose Semedonun və idman direktoru Simao Koutinyonun vəzifəsindən kənarlaşdırılmasından qaynaqlanır.

İdman.Biz
