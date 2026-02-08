“Arsenal” və “Liverpul”un sabiq futbolçusu Oksleyd-Çemberlen “Seltik”ə keçib

Yarımmüdafiəçi Aleks Oksleyd-Çemberlen Şotlandiyanın “Seltik” klubuna azad agent kimi qoşulub. Bu barədə Qlazqo klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçunun yeni klubu ilə müqaviləsi cari mövsümün sonuna qədərdir və daha bir il üçün seçim imkanı da var.
Yarımmüdafiəçi “Sauthempton”un gənclik sisteminin yetirməsidir və onun tərcümeyi-halında “Arsenal”, “Liverpul” və “Beşiktaş”da çıxışları var.
“Arsenal”la o, üç dəfə İngiltərə Kubokunu və Superkubokunu qazanıb. Yarımmüdafiəçi “Liverpul”la İngiltərə liqa titulunu, Liqa Kubokunu, Çempionlar Liqasını, UEFA Superkubokunu və FIFA Klublararası Dünya Kubokunu qazanıb. “Beşiktaş”la Oksleyd-Çemberlen həmçinin Türkiyə Kubokunu qazanıb.