İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” “Sanderlend”i darmadağın edib - YENİLƏNİR + VİDEO

7 Fevral 2026 21:12
İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” “Sanderlend”i darmadağın edib

İngiltərə Premyer Liqasının 25-ci turunda “Arsenal” “Sanderlend”i qəbul edib.

Londondakı "Emirates" stadionunda keçirilən oyunda “topçular” 3:0 hesabı ilə qalib gəliblər.

Martin Subimendi 42-ci dəqiqədə londonluları hesabda irəli çıxarıb, Viktor Gyökeres 66-cı dəqiqədə komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb və 90+3-cü dəqiqədə ikinci qolu vurub.

Bu oyundan sonra “Arsenal” 56 xalla İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlinə başçılıq edir, “Sanderlend” isə 36 xalla doqquzuncu yerdədir.

Turun digər oyununda “Çelsi” səfərdə “Vulverhempton”dan üstün olub – 3:1.

“Bornmut”la “Aston Villa”nın oyunu isə 1:1 hesablı heç-heçə ilə bitib.

“Börnli” öz meydanında “Vest Hem”ə uduzub – 0:2.

“Fulhem” də “Everton”la matçda doğma meydança amilindən yararlana bilməyib – 1:2.

18:40

İngiltərə Premyer Liqasının 25-ci turunun “Mançester Yunayted” və “Tottenhem” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

“Mançester Yunayted” oyunu 2:0 hesabı ilə qazanıb. Oyun Mançesterdəki “Old Trafford”da baş tutub.
38-ci dəqiqədə “Mançester Yunayted”in hücumçusu Brayan Mbemo hesabı açıb. 81-ci dəqiqədə Bruno Fernandes “Mançester Yunayted”in üstünlüyünü ikiqat artırdı.

Bu oyundan sonra “Mançester Yunayted” 44 xalla Premyer Liqanın turnir cədvəlində dördüncü yerdədir. “Tottenhem Hotspur” 29 xalla turnir cədvəlində 14-cü yerdədir.

