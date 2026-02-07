7 Fevral 2026
İspaniya La Liqası: İspaniya nəhəngləri çempionluq yarışını davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
İcmal
7 Fevral 2026 15:40
168
İspaniya La Liqası: İspaniya nəhəngləri çempionluq yarışını davam etdirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu həftəsonu futbol üzrə İspaniya çempionatının 23-cü turunun əsas hissəsi keçiriləcək.

İdman.Biz-in məlumatına görə, turun ərəfəsində “Barselona” 55 xalla birinci pillədə qərarlaşıb, onun ardınca “Real Madrid” (54) gəlir. Çempionlar Liqası zonasına həmçinin “Atletiko Madrid” (45) və “Vilyarreal” (42) daxildir, ilk altılığı isə “Real Betis” (35) və “Espanyol” (34) tamamlayır.

Tur fevralın 6-da, cümə günü “Selta” – “Osasuna” oyunu ilə start götürüb və qarşılaşma 1:2 hesabı ilə başa çatıb.

“Barselona” – “Malyorka” (7 fevral)

“Barselona” üçün bu oyun “Real Madrid”lə sıx çempionluq mübarizəsi fonunda liderliyi qorumaq imkanıdır. Bu qarşılaşmada istənilən büdrəmə ya liderin dəyişməsinə, ya da katalonların əsas izləyicidən xal fərqini artırmasına gətirib çıxara bilər. Kadr baxımından katalonların təsdiqlənmiş itkiləri var: Rafinya sağ budun gətirici əzələsindən zədə alıb, Pedri isə sağ dizaltı vətərini zədələyib. Bununla belə, “mavi-qranatlar”ın o qədər resursu var ki, nisbətən zəif rəqiblə oyunda üç xala ümid edə bilərlər.

“Malyorka” tura 24 xalla 14-cü pillədə başlayır və turnir cədvəlinin aşağı hissəsindən uzaqlaşmaq uğrunda mübarizə aparır.

“Valensiya” – “Real" (Madrid) (8 fevral)

“Real" (Madrid) “Barselona”nı cəmi bir xal fərqi ilə təqib edir, buna görə də hər turda səhvin qiyməti madridlilər üçün maksimum dərəcədə yüksəkdir. “Valensiya”ya səfər ərəfəsində klub iki tibbi məlumat alıb: Cud Bellinqem sol ayağının yarımvətər əzələsindən zədə alıb, Rodriqoya isə sağ ayağın dizaltı vətərində tendinoz diaqnozu qoyulub.

16-cı pillədə 23 xalla qərarlaşan “Valensiya” üçün isə hazırda hər ev oyunu böyük turnir əhəmiyyəti daşıyır, çünki cədvəlin aşağı hissəsindəki sıxlıq uzun müddət xalsız qalmağa imkan vermir.

“Atletiko Madrid” – “Real Betis” (8 fevral)

“Atletiko Madrid” üçüncü yerdədir və yuxarı pillələr uğrunda mübarizədə tempi qoruyur, “Real Betis” isə avrokuboklar zonasında qərarlaşıb. Çempionluq yarışının liderləri kimi, “Atletiko” da xal itirə bilməz, çünki dördüncü pillədə gedən “Vilyarreal” bir addımlıq məsafədədir və “bürünc” uğrunda rəqibinin büdrəməsindən yararlana bilər.

Bununla yanaşı, Madrid klubu Pablo Barriosun sağ bud əzələsindən zədə aldığını təsdiqləyib. O, son oyunda meydanı məcburən tərk etmişdi. Onun qayıdış müddəti bərpa prosesinin gedişindən asılı olacaq.

La Liqanın 23-cü turunun digər oyunları:

6 fevral

“Selta” – “Osasuna” 1:2

7 fevral

“Rayo Valyekano” – “Real Oviedo”

“Sevilya” – “Jirona”

“Real Sosyedad” – “Elçe”

8 fevral

“Deportivo Alaves” – “Xetafe”

“Atletik” – “Levante”

9 fevral

“Vilyarreal” – “Espanyol”

Şənbə günü keçiriləcək oyunlardan əvvəl La Liqanın turnir cədvəli:

“Barselona” – 55

“Real Madrid” – 54

“Atletiko Madrid” – 45

“Vilyarreal” – 42

“Real Betis” – 35

“Espanyol” – 34

“Selta” – 33

“Osasuna” – 29

“Real Sosyedad” – 28

“Deportivo Alaves” – 25

“Atletik” – 25

“Jirona” – 25

“Elçe” – 24

“Malyorka” – 24

“Sevilya” – 24

“Valensiya” – 23

“Xetafe” – 23

“Rayo Valyekano” – 22

“Levante” – 18

“Real Oviedo” – 16

İdman.Biz
Məqalədə:

