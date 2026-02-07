7 Fevral 2026
“Liverpul” macarıstanlı futbolçunun maaşını artıracaq

7 Fevral 2026 16:00
“Liverpul”un macarıstanlı yarımmüdafiəçi Dominik Soboslayın maaş tələblərini yerinə yetirməyə hazırdır.

İdman.Biz “TEAMtalk”a istinadən xəbər verir ki, futbolçu yeni müqavilə üzrə həftəlik 250 min funt sterlinq (təxminən 341 min dollar) maaş gözləyir və klub 25 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə əmək müqaviləsi ilə bağlı danışıqları sürətləndirməyə hazırdır.

Soboslayın müqaviləsinin uzadılması “mersisaydlılar”ın yay transfer pəncərəsinə yaxın əsas prioritetlərindən biridir. Növbəti danışıqlar yanvar transfer pəncərəsinin bağlanmasından sonra keçiriləcək. Qeyd olunur ki, “Liverpul”un ən yüksək maaş alan futbolçusu qanad oyunçusu Məhəmməd Salahdır və onun həftəlik maaşı 400 min funt sterlinq təşkil edir.

Cari mövsümdə Soboslay bütün turnirlərdə 33 oyuna çıxıb, səkkiz qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Futbolçunun klubla qüvvədə olan müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. “Transfermarkt” portalının məlumatına görə, Soboslayın bazar qiyməti 85 milyon avrodur.

