İtaliya A Seriyası: “İnter” “Sassuolo”nun qonağı olacaq, “Milan” isə Qış Olimpiadasına görə turu buraxır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

7 Fevral 2026 17:20
İtaliya A Seriyası: “İnter” “Sassuolo”nun qonağı olacaq, “Milan” isə Qış Olimpiadasına görə turu buraxır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə İtaliya A Seriyasında 24-cü turun oyunları keçirilir.

İdman.Biz-in məlumatına görə, tur fevralın 6-da, cümə günü “Verona” – “Piza” matçı ilə start götürüb. Qarşılaşma 0:0 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, turun mərkəzi oyunlarından biri olan “Milan” – “Komo” qarşılaşması fevralın 18-nə təxirə salınıb. Buna səbəb “San-Siro” stadionunun 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi üçün istifadə olunmasıdır. Açılış mərasimi məhz bu arenada baş tutub.

“Cenoa” – “Napoli” (7 fevral)

“Napoli” liderlər qrupunu təqib etməyə davam edir və vacib xallar uğrunda Genuyaya səfər edir. “Cenoa” üçün isə bu oyun turnir cədvəlinin orta hissəsində mövqelərini möhkəmləndirmək və ilk üçlükdə yer alan komanda ilə matçda nəticə qazanmaq şansıdır.

Oyunöncəsi əsas sitat meydan sahiblərinin düşərgəsindən gəlib. “Cenoa”nın baş məşqçisi Daniele De Rossi Antonio Konteni “dünya səviyyəli məşqçi” adlandırıb və tam heyətlə “Napoli”nin Seriya A-da heyət keyfiyyətinə görə “ən yaxşı və ya ikinci ən yaxşı” komanda olduğunu vurğulayıb. Bununla yanaşı, De Rossi kadr problemlərinin rotasiyaya təsir etməsinə baxmayaraq, neapolluların start heyətinin yenə də çox güclü qaldığını xüsusi qeyd edib.

“Cenoa” ilə bağlı digər xəbərlər sırasında yanvar transfer pəncərəsindəki fəallıq diqqət çəkir. De Rossinin sözlərinə görə, klub əsas futbolçuları heyətdə saxlayıb və mövsüm ərzində seçim imkanlarını genişləndirmək üçün bir neçə keyfiyyətli yeni oyunçu transfer edib.

“Sassuolo” – “İnter” (8 fevral)

Çempionatın lideri “İnter” səfərdə “Sassuolo” ilə qarşılaşacaq. Turnir cədvəlinin orta sıralarında yer alan “Sassuolo” xüsusilə ev oyunlarında təhlükəli rəqib sayılır. Cari cədvəldə “İnter” birinci pillədə qalır, “Milan” isə “Komo” ilə oyunun təxirə salınmasına görə bir matç ehtiyatı ilə onları təqib edir.

Bu mərhələdə “İnter” ətrafında ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri intizam məsələsidir. Kremonada keçirilən oyunda qonaq sektoruna fayer atılması ilə bağlı insidentdən sonra İtaliya hakimiyyət orqanları martın 23-dək “İnter” azarkeşlərinin səfər oyunlarına getməsinə qadağa qoyub. Klub baş verənləri açıq şəkildə pisləyib.

Turnir baxımından “İnter” üçün əsas amil sabitlikdir. Komanda liderliyi qoruyur və “Milan”ın tempi artırdığı bir vaxtda xal itkilərinə yol verməməyə çalışır.

Seriya A-nın 24-cü turunun digər oyunları:

6 fevral

“Verona” – “Piza” 0:0

7 fevral

“Fiorentina” – “Torino”

8 fevral

“Bolonya” – “Parma”

“Leççe” – “Udineze”

“Yuventus” – “Latsio”

9 fevral

“Atalanta” – “Kremoneze”

“Roma” – “Kalyari”

18 fevral

“Milan” – “Komo” (təxirə salınıb)

Şənbə günü keçiriləcək oyunlardan əvvəl Seriya A-nın turnir cədvəli:

“İnter” – 55

“Milan” – 50

“Napoli” – 46

“Yuventus” – 45

“Roma” – 43

“Komo” – 41

“Atalanta” – 36

“Latsio” – 32

“Udineze” – 32

“Bolonya” – 30

“Sassuolo” – 29

“Kalyari” – 28

“Torino” – 26

“Cenoa” – 23

“Kremoneze” – 23

“Parma” – 23

“Leççe” – 18

“Fiorentina” – 17

“Piza” – 15

“Verona” – 15

İdman.Biz
