Rahid Əmirquliyev: “Mənim qol vurmağım önəm daşımır”

“Difai” ilə xal fərqimiz o qədər də böyük deyil. Ona görə də, bizim üçün qış fasiləsindən sonra vacib qarşılaşma idi”.
Bu sözləri Birinci Liqa təmsilçisi “Şahdağ Qusar”ın prezidenti və kapitanı Rahid Əmirquliyev deyib.
Ötən gün çempionatın 13-cü turunda “Difai”nin (4:0) qapısına yol tapan təcrübəli futbolçu oyun haqda fikirlərini bölüşüb.
“Hesab böyük olsa da, matç rahat keçmədi. Rəqib bizə çətinlik yaradırdı. Komandaya yeni əcnəbi futbolçular qoşulub. Sənədləşməyə görə, biri bu oyunda iştirak edə bilmədi. Onlar üçün ilk oyun idi. Düşünürəm ki, pis çıxış etmədilər. Adaptasiya üçün vaxt lazımdır”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında deyib.
R.Əmirquliyev sözügedən görüşdə fərqlənməsi ilə bağlı da danışıb:
“Mənim qol vurub və ya vurmamağım önəm daşımır. Əsas olan komandanın qələbəsidir. Tək mən yox, komanda olaraq da, kimin qol vurmasına fikir vermirik. Meydana 3 xal üçün çıxırıq”.