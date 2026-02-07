Messinin 10 yaşlı oğlu məşqdə xariqələr yaradır – VİDEO

Lionel Messinin 10 yaşlı oğlu Tiaqo Messi artıq indidən atasının yolunu davam etdirdiyini məşqlərdə nümayiş etdirir.
İdman.Biz xəbər verir ki, Tiaqonun sosial şəbəkələrdə yayılan görüntüləri geniş müzakirə edilib.
Yeniyetmə futbolçu məşqdə texniki bacarığı və oyunu oxuma qabiliyyəti ilə diqqət çəkir.
Məşq prosesində sərgilədiyi performans onun yaşıdlarından seçildiyini açıq şəkildə göstərir.
Mütəxəssislər Tiaqonun erkən yaşda formalaşan potensialının gələcək üçün ümidverici olduğunu qeyd edirlər.