“Sevilya” – “Jirona” matçı fırtına səbəbindən təxirə salınıb

La Liqanın 23-cü turunun “Sevilya” və “Jirona” arasında keçiriləcək oyunu 7 fevral şənbə günündən ertəsi günə təxirə salınıb.
İdman.Biz Sport.es-ə istinadən xəbər verir ki, oyun İspaniyanın cənubundakı “Leonardo” fırtınası səbəbindən baş tutmayacaq.
Təxirə salınmış oyunun Sevilyadakı “Ramón Sánchez Pizjuán” stadionunda keçirilməsi planlaşdırılırdı. Daha əvvəl mediada əyalətin qırmızı həyəcan elan etməməsi səbəbindən oyunun yenidən keçirilməyəcəyi bildirilirdi. Nəticədə Əndəlüs hökuməti oyunu təxirə saldı.
“Sevilya” hazırda 24 xala malikdir və La Liqa turnir cədvəlində 15-ci yerdədir. 25 xalı olan “Jirona” isə 10-cu yerdədir.