La Liqa: “Barselona” böyükhesablı qələbə qazanıb - VİDEO

İspaniya La Liqasının 23-cü turunun “Barselona” və “Malyorka” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, komandalar İspaniyanın Barselona şəhərindəki “Spotify Camp Nou” stadionunda oynayıblar. Meydan sahibləri 3:0 hesablı qələbə qazanıblar.
“Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski matçın ilk qolunu 29-cu dəqiqədə vurub. 61-ci dəqiqədə “Barselona”nın hücumçusu Lamin Yamal komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb. 83-cü dəqiqədə yarımmüdafiəçi Mark Bernal “Malyorka”nın qapısına üçüncü qolu vuraraq hesabı 3:0 edib.
23 La Liqa oyunundan sonra “Barselona” 58 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Malyorka” 24 xalla 13-cü yerdədir.