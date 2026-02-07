Arbeloa “Neqreyra işi” ilə bağlı: “Belə böyük bir qalmaqalın niyə həll olunmadığını başa düşmürəm”

“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa “Neqreyra işi” zamanı klubun və onun prezidenti Florentino Peresin futbola böyük zərər vurduğunu iddia edən keçmiş “Barselona” prezidenti Joan Qasparın açıqlamalarına cavab verib.
İdman.Biz xatırladır ki, 2023-cü ildə “blauqrana” İspaniya Kral Futbol Federasiyasında (RFEF) işləyən Texniki Hakimlər Komitəsinin (CTA) keçmiş vitse-prezidenti Xose Mariya Neqreyraya ödənişlərdə rüşvət almaqda ittiham olunub.
“Neqreyra işi ilə bağlı düşünmürəm ki, İspaniya futbolundakı ən böyük qalmaqalın hələ də həll olunmadığını heç kim başa düşsün. Düşünürəm ki, bu, bir çox insanı narahat etməlidir”, - deyə AS Arbeloanın sözlərini sitat gətirib.
“Barselona” 2001-2018-ci illər arasında yuxarıda qeyd olunan ödənişləri etməkdə - təxminən 8,4 milyon avro ödəməkdə ittiham olunurdu.
Kataloniya klubunun məlumatına görə, Neqreyra hakimliklə bağlı texniki hesabatlar tərtib etmək üçün xarici məsləhətçi kimi işə götürülüb. Keçmiş CTA vitse-prezidenti hakimlərə təsir göstərmək üçün rüşvət aldığını inkar edir.