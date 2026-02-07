Simeone mövsümün sonunda “Atletiko Madrid”dən ayrıla bilər – Sport.es - VİDEO

“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone ilə idman direktoru Mateu Alemani arasındakı münasibətlər qış transfer pəncərəsindən sonra pisləşib.
İdman.Biz Sport.es-ə istinadən xəbər verir ki, yaranan fikir ayrılıqları, 2027-ci ilə qədər müqaviləsi olmasına baxmayaraq, argentinalının klubdakı gələcəyinə təsir göstərə bilər.
Mənbənin məlumatına görə, “Atletiko Madrid” mövsümün sonunda klubdan ayrıla biləcək Simeonenin yerinə başqa bir oyunçu axtarmağa başlayıb. Vurğulanır ki, bu qərarda Alemany ilə hər hansı bir fikir ayrılığı deyil, komandanın nəticələri əsas amil ola bilər. Argentinalı son aylarda sarsılan etimadı bərpa etmək üçün “Atletiko”nun performansını yaxşılaşdırmalıdır.
“Bornmut”un baş məşqçisi Andoni İraola Simeonenin yerinə əsas namizəddir. Lakin ispaniyalı mütəxəssisin özü məşqçiliyini İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirməyə üstünlük verir.
Argentinalı mütəxəssis 2011-ci ilin dekabr ayından bəri Madrid klubuna rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi altında “Atletiko Madrid” iki İspaniya çempionluğu və Avropa Liqasını qazanıb.
La Liqanın 22 turundan sonra Simeonenin komandası 45 xalla üçüncü yerdədir. “Atletiko Madrid” Çempionlar Liqasında ümumilikdə 14-cü yeri tutub və pley-offda oynayacaq.
