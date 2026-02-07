La Liqa prezidenti Xavyer Tebas sui-istifadəyə görə vəzifəsindən kənarlaşdırıla bilər

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas vəzifəsindən sui-istifadə etdiyinə görə vəzifəsindən uzaqlaşdırıla bilər.
İdman.Biz bu barədə AS-a istinadən xəbər verir.
Nəşrin məlumatına görə, İdmanda Şəffaflıq və Demokratiya Assosiasiyasının prezidenti Migel Anxel Qalan Tebasın hərəkətlərindən İdman İnzibati Orqanına şikayət edib.
Daha əvvəl İspaniya liqasının prezidenti barlarda və digər ictimai yerlərdə pirat La Liqa yayımları barədə məlumat verən hər kəsə 50 avro ödəməyə hazır olduğunu bildirmişdi. Bundan əlavə, məmur şantajda ittiham olunur, çünki La Liqa bar sahiblərinə maliyyə itkilərini kompensasiya etdikləri təqdirdə məhkəmə prosesindən yayınmaq seçimini təklif edib. Şikayət təmin olunarsa, Tebas vəzifəsindən kənarlaşdırıla bilər.
2025-ci ilin avqust ayında Qalan İspaniya Ali İdman Şurasına araşdırma təqdim edib və bu araşdırmada La Liqa prezidenti Xavyer Tebas “Barselona” haqqında məxfi məlumatları açıqlamaqda, yəni cinayət əməlləri törətməkdə ittiham olunurdu.