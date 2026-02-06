Zidan “Canal+” tərəfindən 21-ci əsrin ən yaxşı yarımmüdafiəçisi seçilib

“Canal+”un XXI əsrin ən yaxşı yarımmüdafiəçiləri siyahısına Zinəddin Zidan başçılıq edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, kanalın komandası jurnalistlər və keçmiş futbolçularla müsahibə apararaq əsrin ilk rübünün 100 ən yaxşı oyunçusunun siyahısını tərtib edib.
Ümumi siyahı bazar günü açıqlanacaq, lakin mövqe reytinqləri hazırda dərc olunur.
Əsrin ən yaxşı 15 yarımmüdafiəçisi bunlardır:
1. Zinəddin Zidan.
2. Andres İnyesta.
3. Xavi.
4. Luka Modriç.
5. Andrea Pirlo.
6. Luiş Fiqu.
7. Kaka.
8. Stiven Cerrard.
9. Kevin de Bruyne.
10. Toni Kroos.
11. Serxio Buskets.
12. Devid Bekhem.
13. Patrik Vieyra.
14. Frenk Lempard.
15. Yaya Ture.