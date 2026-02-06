Dana Uayt UFC döyüşçüləri ilə müqavilə danışıqlarında iştirak etmədiyini bildirib

Promouşenə qarşı antiinhisar iddiası ilə bağlı dinləmə zamanı UFC prezidenti Dana Uayt döyüşçülərlə müqavilə bağlanması və danışıqlarla bağlı məsələlərdən faktiki olaraq uzaqlaşdığını açıqlayıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Uayt bildirib ki, bütün müqavilə və tanışlıq məsələləri ilə Hanter Kempbell, Şon Şelbi və Mik Meynard məşğul olur və o, yalnız son mərhələdə iştirak edir.
“Müqavilələrdə iştirakım sıfırdan azdır. Dünyada bir menecer tapa bilməzsiniz ki, bu yaxınlarda razılaşma əldə etdiyimi desin”, - “MMA Fighting” Uaytın sözlərini sitat gətirir.
Bir sıra keçmiş UFC döyüşçüləri daha əvvəl liqaya qarşı məhkəmə iddiası qaldırıblar. Onlar UFC-nin MMA bazarında inhisara sahib olduğunu və bu mövqedən rəqabəti boğmaq və idmançıların qazancını gizlətmək üçün istifadə etdiyini iddia edirlər.