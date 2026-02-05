“İspaniya futbolu hətta Çempionşipdən geri qalır” – “Sevilya”nın idman direktoru La Liqa barədə

“Sevilya”nın idman direktoru Antonio Kordon İspaniya La Liqasındakı problemlərdən danışaraq onu İngiltərənin ikinci divizionu ilə müqayisə edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Kordon İspan futbolunun puldan asılılığının və 10 komandanın bir-birindən cəmi beş xal geridə qalmasının normal olmadığı qənaətindədir.
“Son illərdə gördüklərim əvvəllər heç görmədiyim bir şeydir və mən 30 ildir peşəkar dünyadayam. İspaniya futbolu hətta Çempionşipdən belə geridə qalır. Xaricdə ödənilən maaşlar İspaniyadakı beş-altı komandanın maaşları ilə müqayisə edilə bilər. 10 komandanın bir-birindən cəmi beş xal geridə qalması normal deyil. Ona görə də heyətimizi, gənclər akademiyamızı gücləndirməli və azarkeşlərdən dəstək almalıyıq. Pula güvənməli olsaq, heç yerə çata bilməyəcəyik. Və bu qərarı klublar verdi, hamısı bir araya gəldi və bunun belə olması lazım olduğuna qərar verdilər. Bəlkə Avropa kuboklarına vəsiqə qazanmasanız, bütün məhdudiyyətlər qaldırılacaq? Bəlkə də bu, əvvəllər nəzərdən keçirilməli idi, amma o vaxt bu, mənim qərarım deyildi”, – AS Kordonun dediklərindən sitat gətirib.
Xatırladaq ki, “Sevilya” İspaniya liqasının reqlamenti ucbatından maliyyə problemləri ilə üzləşir. Komanda yeni oyunçular əldə edə bilmir. Bununla belə, hazırda La Liqanın turnir cədvəlində 15-ci yerdədir və düşmə zonasından iki xal yuxarıdadır.