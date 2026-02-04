Türkiyə Kuboku: “Qalatasaray” növbəti qələbəsini qazanıb - VİDEO

Türkiyə Kubokunda 3-cü turun növbəti oyunları keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, A qrupunda yarışan “Qalatasaray” “İstanbulspor”u qəbul edib. Matç 3:1 hesabı ilə “Qalatasaray”ın xeyrinə qurtarıb.
Qolları “Qalatasaray”dan Mauro İkardi (5), Lukas Torreyra (25), Ahmet Kutucu (33), “İstanbulspor”dan Mendi Mamadu (26) vurublar.
A qrupunun digər oyununda “Fatih Karagümrük” öz meydançasında “İstanbul Başakşehir”ə böyük hesabla uduzub – 1:4.
A qrupunun üçüncü oyununda da böyük hesab qeydə alınıb. “Alanyaspor” “Boluspor”u 4:0 hesabı ilə məğlub edib.
B qrupunda “Gənclərbirliyi” ilə “Eyüpspor”un oyunu 2:2 hesablı heç-heçə ilə qurtarıb.