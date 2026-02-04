“Stemford Bric”də baş verən kütləvi dava ilə bağlı “Çelsi” və “Vest Hem” barəsində araşdırma aparılır

Futbol Assosiasiyası (FA) Premyer Liqanın 24-cü turunda “Stemford Bric”də baş verən kütləvi davaya görə “Çelsi” və “Vest Hem”i cəzalandırıb.
İdman.Biz bildirir ki, hadisə artırılmış vaxtda baş verib və az qala hər iki komandanın oyunçuları arasında tammiqyaslı davaya çevriləcəkmiş.
Mübahisə “Vest Hem”in hücumçusu Adama Traore ilə “Çelsi”nin müdafiəçisi Mark Kukurelya arasında yan xəttdə baş verən toqquşma ilə başlayıb və bu dava tez bir zamanda davaya çevrilib. Traore Kukurelyanı yerə yıxıb və “Çelsi”nin hücumçusu Joao Pedro cavab zərbəsi endirib. Vəziyyət “Vest Hem”in müdafiəçisi Jan-Kler Todibo Pedronun boğazından tutduqdan sonra daha da gərginləşib. VAR müdaxiləsindən sonra Todibo meydandan qovulub.
Hakim Entoni Teylor da xəbərdarlıq edib, lakin Futbol Assosiasiyası bu tədbirləri gələcəkdə oxşar hadisələrin qarşısını almaq üçün yetərsiz hesab edib. Hər iki klub rəsmi izahatlarını 6 fevral cümə gününə qədər təqdim etməlidir. The Athletic-in məlumatına görə, araşdırmadan sonra komandaların xeyli cərimələnəcəyi gözlənilir.