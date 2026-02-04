“Canal+” XXI əsrin ən yaxşı 15 qapıçısının siyahısını açıqlayıb

“Canal+” 21-ci əsrin dünyanın ən yaxşı 15 qapıçısının siyahısını dərc edib.
İdman.Biz bildirir ki, siyahıya “Bavariya”nın və Almaniya milli komandasının qapıçısı Manuel Noyer başçılıq edib. Canluici Buffon və Tibo Kurtua da ilk üçlüyə daxil olublar.
“Canal+”a görə 21-ci əsrin ən yaxşı 15 qapıçısı:
1. Manuel Noyer.
2. Canluici Buffon.
3. Tibo Kurtua.
4. İker Kasilyas.
5. Oliver Kan.
6. Petr Çex.
7. Edvin van der Sar.
8. Fabien Bartez.
9. Hugo Lloris.
10. Keylor Navas.
11. Yan Oblak.
12. Canluici Donnarumma.
13. Dida.
14. Alisson.
15. Emiliano Martinez.
Manuel Noyer 2011-ci ilin yayından bəri “Bavariya”da oynayır. 2014-cü ildə Almaniya millisi ilə dünya çempionu olub.