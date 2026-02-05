“Napoli”nin kapitanı Di Lorentso əməliyyat olunacaq

“Napoli”nin müdafiəçisi və kapitanı Covanni Di Lorentso tezliklə əməliyyat olunacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu A Seriyasının 23-cü turunda “Fiorentina” üzərində 2:1 hesablı qələbə qazandıqları oyunda zədə alaraq 30-cu dəqiqədə meydanı tərk edib.
“Sol diz zədəsindən tam sağalmaq üçün tələb olunan vaxtı nəzərə alaraq, klubla razılığa əsasən, Covanni Di Lorenzo mövcud vəziyyətini aradan qaldırmaq üçün yaxın bir neçə saat ərzində sol ayağından əməliyyat olunacaq”, - “Napoli”nin rəsmi saytı xəbər verir.
Covanni Di Lorentso bu mövsüm A Seriyasında “Napoli”nin bütün oyunlarında oynayıb, bir qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.