“İnter” azarkeşlərinə A Seriyasının növbəti üç səfər oyununa qatılmaq qadağan edilib

“İnter” azarkeşlərinə 1 fevralda komandalar arasında oyun zamanı “Kremoneze”nin qapıçısı Emil Auderoya atılan fişənglə bağlı hadisədən sonra komandalarının növbəti üç səfər A Seriyası oyununa qatılmaq qadağan ediləcək.
İdman.Biz bildirir ki, hadisə nəticəsində 29 yaşlı qapıçı ayağından zədələnib və sağ qulağında eşitmə itkisi yaranıb.
“Ciddi iğtişaşlardan sonra Daxili İşlər Naziri “İnter” azarkeşlərinin 23 mart 2026-cı ilə qədər səfər oyunlarına səyahət qadağası, eləcə də Lombardiya sakinlərinə bu matçlar üçün bilet satışının qadağan edilməsi barədə əmr verib. Bu tədbir ictimai asayişin və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə, idman tədbirlərinin rahat keçirilməsini poza biləcək hadisələrin təkrarlanmasının qarşısının alınmasına yönəlib”, - İtaliya Daxili İşlər Nazirliyinin “La Gazzetta dello Sport” qəzetində dərc olunan rəsmi açıqlamasında deyilir.
Qadağa 8 martda keçiriləcək “Milan” – “İnter” derbisinə şamil edilməyəcək. Buna görə də, “nerazzurri” azarkeşləri “Sassuolo”, “Leççe” və “Fiorentina” ilə səfər oyunlarına qatıla bilməyəcəklər.