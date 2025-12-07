7 Dekabr 2025
AZ

7 Dekabr 2025 04:09
10
Argentinalı hücumçu Lionel Messi 48-ci kubokunu qazanıb.

İdman.Biz bildirir ki, onun “İnter Mayami” klubu MLS Kubokunun finalında “Vankuver Uaytkeps” üzərində 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

O, daha əvvəl “Barselona” ilə 35 kubok, PSJ ilə üç, “İnter Mayami” ilə isə dörd kubok qazanıb. O, həmçinin milli komanda ilə altı titul qazanıb, o cümlədən FİFA dünya çempionluğunu.

Messi 2023-cü ildən “İnter Mayami”də oynayır. Onun klubla müqaviləsi 2028-ci ilə qədərdir. Bu mövsüm o, bütün yarışlarda 41 oyun keçirib, 38 qol vurub və 23 məhsuldar ötürmə edib.

