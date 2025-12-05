“Çelsi” Liqa 1-in iki oyunçusu ilə maraqlanır

“Çelsi” “Mets”in 16 yaşlı hücumçusu Brayan Maccio və “Lill”in 18 yaşlı yarımmüdafiəçisi Ayub Buhaddi ilə maraqlanır.
Bu barədə İdman Caught Offside-a istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, London klubu bu oyunçuları qarşıdakı transfer pəncərələrində əldə edə bilər. London klubu İngiltərə Premyer Liqasına keçməzdən əvvəl təcrübə qazanacaq Buhaddi üçün “ideal başlanğıc nöqtəsi” kimi “Strasburq”dan (“Çelsi” və “Strasburq” eyni konsorsium tərəfindən idarə olunur) istifadə edə bilər.
Bu mövsüm “Lill”in yarımmüdafiəçisi bütün yarışlarda 18 oyunda meydana çıxıb və bir məhsuldar ötürmə edib. Maccio yeddi oyunda iştirak edib, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.