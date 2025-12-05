5 Dekabr 2025
AZ

Emil Heski Məhəmməd Salahı tənqid edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 07:04
33
Emil Heski Məhəmməd Salahı tənqid edib

“Liverpul”un və İngiltərə millisinin keçmiş hücumçusu Emil Heski klubun hücumçusu Məhəmməd Salahı tənqid edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, komandanın kapitanı Vircil van Deykdən də danışıb.

“Deməliyəm ki, bütün bu “Liverpul” məğlubiyyətlərindən sonra həmişə danışan Vircil van Deykdir. Və dediyim kimi, kapitan bunu etməlidir, amma digər oyunçuların da klub adından danışmaq məsuliyyəti var. Bir il əvvəl Salah öz vəziyyətindən, klubun ona müqavilə təklif etməməsindən çəkinmədi. Mən Salahın yalnız matçın oyunçusu seçiləndə və ya yeni müqaviləyə ehtiyac duyanda danışdığını eşidirəm. İstərdim ki, o, özünü lider, “Liverpul” əfsanələrindən biri kimi sübut etsin. Hər şeyi həmişə kapitanın üzərinə qoymaq olmaz”, - Sky Sports Heskidən sitat gətirir.

İngiltərə Premyer Liqasında 14 oyundan sonra “Liverpul”un 22 xalı var və turnir cədvəlində səkkizinci yerdədir. “Arsenal” turnirdə 33 xalla liderlik edir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kriştianu Ronaldu süni intellekt əsaslı axtarış sisteminə investisiya qoyub
08:11
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu süni intellekt əsaslı axtarış sisteminə investisiya qoyub

Perplexity-nin rəsmi saytında futbolçuya həsr olunmuş ayrıca bölmə yaradılıb
“Çelsi” Liqa 1-in iki oyunçusu ilə maraqlanır
04:04
Dünya futbolu

“Çelsi” Liqa 1-in iki oyunçusu ilə maraqlanır

London klubu bu oyunçuları qarşıdakı transfer pəncərələrində əldə edə bilər
“Milan” “Latsio”ya məğlub olaraq İtaliya Kubokunda mübarizəni dayandırıb - VİDEO
02:15
Dünya futbolu

“Milan” “Latsio”ya məğlub olaraq İtaliya Kubokunda mübarizəni dayandırıb - VİDEO

Paytaxt klubu 1:0 hesabı ilə qalib gəlib
“Mançester Yunayted” qələbə hesabını saxlaya bilməyib - VİDEO
02:08
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” qələbə hesabını saxlaya bilməyib - VİDEO

“Mançester Yunayted” Premyer Liqada səkkizinci yerə yüksəlib
Modriç “Milan”a keçməsi ilə bağlı: “Bu, bir pillə aşağı enməkdir”
01:44
Dünya futbolu

Modriç “Milan”a keçməsi ilə bağlı: “Bu, bir pillə aşağı enməkdir”

Modriç 2012-ci ildən 2025-ci ilə qədər “Real Madrid”də oynayıb
Yaya Turenin arvadı Qvardiola haqqında: “O, şeytandır, insan deyil, ilandır”
01:25
Dünya futbolu

Yaya Turenin arvadı Qvardiola haqqında: “O, şeytandır, insan deyil, ilandır”

Yaya Ture 2010-cu ildə “Barselona”dan “Mançester Siti”yə keçib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz