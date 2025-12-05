Emil Heski Məhəmməd Salahı tənqid edib

“Liverpul”un və İngiltərə millisinin keçmiş hücumçusu Emil Heski klubun hücumçusu Məhəmməd Salahı tənqid edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, komandanın kapitanı Vircil van Deykdən də danışıb.
“Deməliyəm ki, bütün bu “Liverpul” məğlubiyyətlərindən sonra həmişə danışan Vircil van Deykdir. Və dediyim kimi, kapitan bunu etməlidir, amma digər oyunçuların da klub adından danışmaq məsuliyyəti var. Bir il əvvəl Salah öz vəziyyətindən, klubun ona müqavilə təklif etməməsindən çəkinmədi. Mən Salahın yalnız matçın oyunçusu seçiləndə və ya yeni müqaviləyə ehtiyac duyanda danışdığını eşidirəm. İstərdim ki, o, özünü lider, “Liverpul” əfsanələrindən biri kimi sübut etsin. Hər şeyi həmişə kapitanın üzərinə qoymaq olmaz”, - Sky Sports Heskidən sitat gətirir.
İngiltərə Premyer Liqasında 14 oyundan sonra “Liverpul”un 22 xalı var və turnir cədvəlində səkkizinci yerdədir. “Arsenal” turnirdə 33 xalla liderlik edir.