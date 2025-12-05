Kriştianu Ronaldu süni intellekt əsaslı axtarış sisteminə investisiya qoyub

Portuqaliyalı hücumçu Kriştianu Ronaldu süni intellekt axtarış xidməti olan Perplexity AI-yə investisiya qoyub.
İdman.Biz bildirir ki, futbolçu bu barədə sosial media səhifəsində bildirib.
“Qaliblər heç vaxt öyrənməyi dayandırmırlar. Heç vaxt soruşmağı dayandırmayın”, Ronaldo X sosial media hesabında layihəni elan edən videoya şərh yazıb.
Perplexity-nin rəsmi saytında futbolçuya həsr olunmuş ayrıca bölmə yaradılıb.
Kriştianu Ronaldu UEFA Çempionlar Liqasında (140 qol) və “Real Madrid”də (450 qol) bütün zamanların ən çox qol vuran oyunçusudur. O, həmçinin Portuqaliya üçün 143 qol vuraraq milli komandasında ən çox qol vuran dünya rekorduna sahibdir.