Səudiyyə Ərəbistanında Levandovski ilə maraqlanırlar

5 Dekabr 2025
AZ

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 09:07
35
“Əl-Hilal”, “Əl-Nəsr”, “Əl-Əhli” və “Əl-İttihad” klublarına sahib olan Səudiyyə Ərəbistanının Dövlət İnvestisiya Fondu (PIF) gələn yay “Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovskini transfer etməyi düşünür.

İdman.Biz bu barədə “Mundo Deportivo”ya istinadən məlumat verir.

Oyunçuya supermüqavilə təklif olunacağı gözlənilir. Lakin “Barselona” klubla hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin iyununda başa çatan Levandovskini saxlamağa ümid edir.

Bu mövsüm Levandovski “Barselona”nın heyətində bütün yarışlarda 16 oyuna çıxıb, səkkiz qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.

