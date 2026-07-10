10 İyul 2026
AZ

FIFA Argentina millisinə güzəştə getdi - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
10 İyul 2026 10:53
94
FIFA Argentina millisinə güzəştə getdi - VİDEO

Argentina futbol millisinin DÇ-2026-nın 1/8 finalından sonrakı hərəkətləri ilə bağlı intizam işi açılmayacaq.

İdman.Biz “Daily Mail”ə istinadən xəbər verir ki, FIFA Folklend adalarının adı çəkilən mahnıya görə Argentina Futbol Assosiasiyasına sanksiya tətbiq etməyi planlaşdırmır.

Argentina millisinin futbolçuları Misir üzərində 3:2 hesablı qələbədən sonra paltardəyişmə otağında yeni mahnı oxuyublar. Komandanın rəsmi sosial şəbəkə hesabında da yayımlanan görüntülər müzakirələrə səbəb olub.

Mahnının mətnində Dieqo Maradonanın 1994-cü ildə ABŞ-də keçirilən dünya çempionatından uzaqlaşdırılması, həmin turnirdəki məğlubiyyətin əvəzinin çıxılması və Folklend adaları ilə bağlı ifadələr yer alıb.

Məlumata əsasən, FIFA baş verənlərlə əlaqədar araşdırma aparmayacaq. Bununla da Argentina Futbol Assosiasiyası hər hansı cərimə və ya digər intizam sanksiyası ilə üzləşməyəcək.

Qeyd edək ki, Argentina və Böyük Britaniya arasında Folklend adaları ilə bağlı uzunmüddətli mübahisə mövcuddur. 1982-ci il aprelin 2-də başlayan hərbi münaqişə iyunun 14-də Argentinanın məğlubiyyəti ilə başa çatıb.

Argentina və İngiltərə milliləri DÇ-2026-nın yarımfinalında qarşılaşa bilərlər. Bunun üçün 1/4 finalda Argentina İsveçrəni, İngiltərə isə Norveçi məğlub etməlidir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vozinya vətəninə DÇ-2026-nın dəyərli əşyaları ilə qayıtdı - FOTO
12:18
DÇ-2026

Vozinya vətəninə DÇ-2026-nın dəyərli əşyaları ilə qayıtdı - FOTO

Kabo-Verde yığmasının qapıçısı çoxsaylı seyvləri ilə adından söz etdirib
Norveçlə oyun öncəsi İngiltərə millisində ciddi problem yaranıb
11:49
DÇ-2026

Norveçlə oyun öncəsi İngiltərə millisində ciddi problem yaranıb

Bağırsaq infeksiyasına yoluxan Deklan Raysın oyunda iştirakı sual altına düşüb
Kolumbiyanın futbolçusunu bu zərbəyə görə öldürmək istəyirlər - VİDEO
11:35
DÇ-2026

Kolumbiyanın futbolçusunu bu zərbəyə görə öldürmək istəyirlər - VİDEO

Jaminton Kampas özü və ailəsi barədə hədələyici mesajlar alıb
Mərakeş azarkeşləri Fransada və İngiltərədə iğtişaş törətdilər - VİDEO
11:14
DÇ-2026

Mərakeş azarkeşləri Fransada və İngiltərədə iğtişaş törətdilər - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə azarkeşlərlə hüquq-mühafizə orqanları arasında gərginlik əks olunub
Fransanın yarımfinal ənənəsinin və Mbappe erasının davamı - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
09:50
DÇ-2026

Fransanın yarımfinal ənənəsinin və Mbappe erasının davamı - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Fransızlar ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionatının yarımfinalında
DÇ-2026: Bu gün İspaniya və Belçika yarımfinal üçün mübarizə aparacaq
09:20
DÇ-2026

DÇ-2026: Bu gün İspaniya və Belçika yarımfinal üçün mübarizə aparacaq

İspaniya və Belçika milliləri dünya çempionatının 1/4 final mərhələsində üz-üzə gələcəklər

Ən çox oxunanlar

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə
7 İyul 21:54
Futbol

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşmanın baş hakimi polşalı Patrik Qriskieviçdir
Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır
7 İyul 22:07
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentinalılar Kolumbiya - İsveçrə matçının qalibi ilə oynayacaqlar