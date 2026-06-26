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Uğurcan Çakır: “Bütün azərbaycanlılara təşəkkürümü bildirirəm” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
26 İyun 2026 10:20
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Uğurcan Çakır: “Bütün azərbaycanlılara təşəkkürümü bildirirəm” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

“Bizi dəstəkləyən bütün azərbaycanlılara təşəkkürümü bildirirəm, onlar bizim qardaşlarımızdırlar”.

Bu sözləri Türkiyə-ABŞ matçından sonra İdman.Biz-in DÇ-2026-ya ezam edilmiş əməkdaşına açıqlamasında Türkiyə futbol millisinin qapıçısı Uğurcan Çakır deyib.

Qolkiper qeyd edib ki, Türkiyə millisi olaraq növbəti mərhələyə çıxıb azərbaycanlı azarkeşlərə də sevinc bəxş etmək niyyətində olublar.

“Bu gün qələbə qazansaq da, bu, növbəti mərhələ üçün yetərli olmadı. Lakin mən bizi dəstəkləkyən bütün azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm”.

Qeyd edək ki, Türkiyə millisi DÇ-2026-da D qrupunun üçüncu turunda ABŞ üzərində 3:2 hesablı qələbəyə seviniblər. Lakin Türkiyə millisi ilk iki görüşdə məğlub olduğu üçün qrupu sonuncu pillədə başa vurub və mundialla vidalaşıb.

İdman.Biz
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