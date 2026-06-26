26 İyun 2026
AZ

DÇ-2026-da bombardirlər yarışı: Messi liderliyini qoruyur

DÇ-2026
Xəbərlər
26 İyun 2026 09:44
106
DÇ-2026-da bombardirlər yarışı: Messi liderliyini qoruyur

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında növbəti oyun günündən sonra bombardirlər yarışındakı vəziyyət açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi siyahının lideridir. Təcrübəli futbolçunun aktivində beş qol var.

Onu dörd qolla Norveç yığmasının forvardı Erlinq Holand, Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe və Braziliya millisinin futbolçusu Vinisius izləyir.

Günün oyunlarında Kürasao Kot-d'İvuara 0:2 hesabı ilə uduzub, Ekvador Almaniyanı 2:1 hesabı ilə məğlub edib. Yaponiya İsveçlə 1:1 hesablı heç-heçə edib, Niderland Tunisə 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Türkiyə ABŞ-la oyunda qələbəni kompensasiya vaxtında qazanıb - 3:2. Paraqvay - Avstraliya matçında isə qol vurulmayıb - 0:0.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Orkun Kökçü: "Xalqımızı məyus etməyə haqqımız yox idi" - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO
10:59
DÇ-2026

Orkun Kökçü: "Xalqımızı məyus etməyə haqqımız yox idi" - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

Türkiyə millisinin aparıcı futbolçusu azarkeş amilinə toxunub
Uğurcan Çakır: “Bütün azərbaycanlılara təşəkkürümü bildirirəm” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO
10:20
DÇ-2026

Uğurcan Çakır: “Bütün azərbaycanlılara təşəkkürümü bildirirəm” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

Türkiyə millisi ilk iki görüşdə məğlub olduğu üçün mundialla vidalaşıb
DÇ-2026-da qolsuz heç-heçə: Avstraliya və Paraqvay pley-offa çıxıb
10:17
DÇ-2026

DÇ-2026-da qolsuz heç-heçə: Avstraliya və Paraqvay pley-offa çıxıb

Hər iki komanda qrupu dörd xalla başa vurub
DÇ-2026: Türkiyə ABŞ-ni son saniyələrdə vurduğu qolla məğlub etdi - VİDEO
08:43
DÇ-2026

DÇ-2026: Türkiyə ABŞ-ni son saniyələrdə vurduğu qolla məğlub etdi - VİDEO

Əlavə olunmuş vaxtda vurulan qol türklərə mundialda ilk xalları qazandırdı
DÇ-2026: Niderland qrup lideri oldu, pley-offda rəqib Mərakeşdir - VİDEO
05:31
DÇ-2026

DÇ-2026: Niderland qrup lideri oldu, pley-offda rəqib Mərakeşdir - VİDEO

Ronald Kumanın komandası 1/16 finalda Mərakeşlə qarşılaşacaq
DÇ-2026: Yaponiya pley-offa yüksəlib Braziliyanın rəqibi oldu - VİDEO
05:18
DÇ-2026

DÇ-2026: Yaponiya pley-offa yüksəlib Braziliyanın rəqibi oldu - VİDEO

F qrupunda son turun bərabərliyi hər iki komandanı pley-offa daşıyıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq