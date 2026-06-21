21 İyun 2026
AZ

Səudiyyənin baş məşqçisi İspaniya ilə oyunda sürprizə ümid edir

DÇ-2026
Xəbərlər
21 İyun 2026 11:18
53
Səudiyyənin baş məşqçisi İspaniya ilə oyunda sürprizə ümid edir

Futbol üzrə Səudiyyə Ərəbistanı millisinin baş məşqçisi Georqios Donis DÇ-2026-nın H qrupunda İspaniyaya qarşı keçirəcəkləri ikinci tur matçı barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yunanıstanlı mütəxəssis rəqibin dünyanın ən güclü komandalarından biri olduğunu bildirib. O, İspaniya ilə oyunda topa nəzarətin çətin olacağını və komandasının meydanda daha kompakt oynamalı olduğunu deyib.

“Dünyanın ən yaxşı yığmalarından birinə qarşı oynayırıq. Belə komandalara qarşı oyundan zövq almaq, rəqibə hörmət etmək vacibdir, amma bunu həddindən artıq şişirtmək lazım deyil. İspaniyaya qarşı topu saxlamaq çox çətindir. Ona görə hərəkətlərimizi daha yaxşı idarə etməli, xətlər arasında boşluq verməməli və dinamik müdafiə olunmalıyıq. Futbolda möcüzələri görmək xoşdur. Favoritlərin kağız üzərində zəif görünən rəqiblərə uduzduğunu görmüşük”, - deyə Donis Mundo Deportivo-ya bildirib.

Qeyd edək ki, İspaniya - Səudiyyə Ərəbistanı matçı bu gün, 21 iyunda ABŞ-ın Atlanta şəhərindəki “Mercedes-Benz Stadium”da keçiriləcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kral ailəsi Kürasao millisinin sevincinə qoşuldu - VİDEO
11:29
DÇ-2026

Kral ailəsi Kürasao millisinin sevincinə qoşuldu - VİDEO

Niderland kralı və kraliçası tarixi xal qazanan futbolçularla rəqs ediblər
Montellanın Türkiyə millisindəki gələcəyi sual altında
11:10
DÇ-2026

Montellanın Türkiyə millisindəki gələcəyi sual altında

DÇ-2026-dakı uğursuzluq italiyalı mütəxəssisin postunu itirməsinə səbəb ola bilər
DÇ-2026-da bombardir yarışı: Üç futbolçu zirvədə
10:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da bombardir yarışı: Üç futbolçu zirvədə

Messi, Devid və Undav hərəyə üç qolla liderliyi bölüşürlər
Tunis də mundialla vidalaşdı: DÇ-2026-da üç komanda ələndi
10:35
DÇ-2026

Tunis də mundialla vidalaşdı: DÇ-2026-da üç komanda ələndi

Yaponiya qarşısındakı ağır məğlubiyyət Afrika təmsilçisinin pley-off ümidlərini bitirib
Tunis - Yaponiya matçı mundial tarixinə düşüb
10:15
DÇ-2026

Tunis - Yaponiya matçı mundial tarixinə düşüb

F qrupunun oyunu dünya çempionatlarında 1000-ci qarşılaşma olub
DÇ-2026: Yaponiya Tunisi darmadağın etdi- YENİLƏNİB + VİDEO
10:03
DÇ-2026

DÇ-2026: Yaponiya Tunisi darmadağın etdi- YENİLƏNİB + VİDEO

Asiya təmsilçisi F qrupunda ilk qələbəsini böyük hesabla qazanıb

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub