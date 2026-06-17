17 İyun 2026
AZ

Yamalı normadan artıq oynatdılar: Zədə riski ehtimalı var

DÇ-2026
Xəbərlər
17 İyun 2026 15:15
86
Yamalı normadan artıq oynatdılar: Zədə riski ehtimalı var

İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamalın DÇ-2026-da iştirakı ilə bağlı narahatlıq yaranıb.

İdman.Biz “Cadena SER”ə istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı futbolçunun əvvəlki zədəsinin təkrarlanma riski yüksək qiymətləndirilir.

Yamal 22 apreldə “Barselona”nın heyətində əzələ zədəsi aldıqdan sonra ilk rəsmi oyununu Kabo-Verde ilə dünya çempionatı matçında keçirib. O, 70-ci dəqiqədə meydana daxil olub və qarşılaşmanın sonunadək oynayıb.

İspaniya millisinin tibbi heyəti futbolçunun mümkün qədər az müddət meydanda qalmasını tövsiyə edib. Lakin görüşdə hesabın açılmaması səbəbindən Yamal əvvəlcədən nəzərdə tutulandan daha çox oynayıb.

Mənbənin məlumatına görə, futbolçunun hazırda ağrısı yoxdur. Buna baxmayaraq, zədənin təkrarlanma ehtimalı yüksək olduğundan məşqçilər korpusu onun oyun vaxtına ehtiyatla yanaşır.

Yamal isə özünü tam hazır hesab edir və Səudiyyə Ərəbistanına qarşı növbəti matçda daha çox oynamaq istəyir. Onun görüşə start heyətində başlayıb-başlamayacağına baş məşqçi Luis de la Fuente qərar verəcək.

Qeyd edək ki, İspaniya millisi DÇ-2026-nın H qrupunun ilk turunda Kabo-Verde ilə qolsuz heç-heçə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Zidanın oğlu topdan qorxurmuş - VİDEO
13:49
DÇ-2026

Zidanın oğlu topdan qorxurmuş - VİDEO

Əlcəzair millisinin qapıçısı ağır zədədən sonra dünya çempionatına yetişsə də, Argentina ilə görüşdə üç qol buraxıb

Özbəkistan DÇ-2026 münasibətilə xatirə sikkələri buraxacaq - VİDEO
13:12
DÇ-2026

Özbəkistan DÇ-2026 münasibətilə xatirə sikkələri buraxacaq - VİDEO

Məhdud tirajlı sikkələr Kolumbiya ilə ilk oyun günü satışa çıxarılacaq
“Google” tərcüməsi Lopesin karyerasında yeni səhifə açdı
12:42
DÇ-2026

“Google” tərcüməsi Lopesin karyerasında yeni səhifə açdı

Millidən gələn dəvəti spam sandı, doqquz il sonra mundiala çıxdı
Amir Qalenoi: “Beynəlxalq turnirlər tarixinin ən sıxışdırılan komandasıyıq”
11:55
DÇ-2026

Amir Qalenoi: “Beynəlxalq turnirlər tarixinin ən sıxışdırılan komandasıyıq”

ABŞ-dəki məhdudiyyətlər iranlıların DÇ-2026 planlarını pozub
Norveç azarkeşlərindən möhtəşəm “Vikinq avarı” şousu - VİDEO
11:42
DÇ-2026

Norveç azarkeşlərindən möhtəşəm “Vikinq avarı” şousu - VİDEO

“Vikinq avarı” əvvəlcə Bostonun dəmiryol stansiyasında, daha sonra stadionun tribunalarında nümayiş olunub
DÇ-2026 matçında qəribə hadisə: Cərimə meydançası gölə çevrildi - VİDEO
11:08
DÇ-2026

DÇ-2026 matçında qəribə hadisə: Cərimə meydançası gölə çevrildi - VİDEO

İraq - Norveç görüşünün fasiləsində suvarma sistemində nasazlıq yaranıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
15 İyun 05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB
14 İyun 22:28
Voleybol

Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının İspaniya mərhələsini bir qələbə və bir məğlubiyyətlə tamamlayıblar
Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO
14 İyun 20:35
Basketbol

Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycanın 3x3 basketbol komandası gərgin finalda İrlandiyanı 21:20 hesabı ilə məğlub edib
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir