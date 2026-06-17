Yamalı normadan artıq oynatdılar: Zədə riski ehtimalı var

İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamalın DÇ-2026-da iştirakı ilə bağlı narahatlıq yaranıb.
İdman.Biz “Cadena SER”ə istinadən xəbər verir ki, 18 yaşlı futbolçunun əvvəlki zədəsinin təkrarlanma riski yüksək qiymətləndirilir.
Yamal 22 apreldə “Barselona”nın heyətində əzələ zədəsi aldıqdan sonra ilk rəsmi oyununu Kabo-Verde ilə dünya çempionatı matçında keçirib. O, 70-ci dəqiqədə meydana daxil olub və qarşılaşmanın sonunadək oynayıb.
İspaniya millisinin tibbi heyəti futbolçunun mümkün qədər az müddət meydanda qalmasını tövsiyə edib. Lakin görüşdə hesabın açılmaması səbəbindən Yamal əvvəlcədən nəzərdə tutulandan daha çox oynayıb.
Mənbənin məlumatına görə, futbolçunun hazırda ağrısı yoxdur. Buna baxmayaraq, zədənin təkrarlanma ehtimalı yüksək olduğundan məşqçilər korpusu onun oyun vaxtına ehtiyatla yanaşır.
Yamal isə özünü tam hazır hesab edir və Səudiyyə Ərəbistanına qarşı növbəti matçda daha çox oynamaq istəyir. Onun görüşə start heyətində başlayıb-başlamayacağına baş məşqçi Luis de la Fuente qərar verəcək.
Qeyd edək ki, İspaniya millisi DÇ-2026-nın H qrupunun ilk turunda Kabo-Verde ilə qolsuz heç-heçə edib.