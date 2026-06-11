İran səfirliyi DÇ-2026-nı “müharibə çempionatı” adlandırıb - FOTO

İranın İndoneziyadakı səfirliyi ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il Dünya çempionatı öncəsi afişa dərc edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, turnir bu gün, 11 iyunda Mexiko şəhərindəki “Estadio Azteca” stadionunda Meksika və Cənubi Afrika arasında keçiriləcək oyunla başlayır.
Posterdə Dünya Kuboku kubokunun başında kəllə dağı təsvir olunub, lakin onun mərkəzində qlobus əvəzinə kəllə var. Şəkildə deyilir: “Müharibə Kuboku. Hər müharibənin daimi iştirakçısı Dünya çempionatının ev sahibi olanda”( orijinalda “War Cup” – müharibə çempionatı yazısı “World Cup”, yəni dünya çempionatına bənzəyir – red.)
Bundan əlavə, İran səfirliyinin mesajında ABŞ prezidenti Donald Trampın qarşıdan gələn turnirin tarixdə ən böyük turnir olacağı ilə bağlı açıqlamasına istinad edən “Bütün zamanların ən böyük fəlakəti” yazılıb.
Daha əvvəl İran milli komandası Amerika ölkəsi ilə hərbi münaqişə fonunda 2026-cı il Dünya çempionatı üçün təlim-məşq bazasını ABŞ-dan Meksikaya köçürmüşdü.